Отправившихся на поиски скота мужчин нашли мертвыми в Актюбинской области

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Мужчина вместе с соседом отправился на поиски скота, но живыми оба уже не вернулись. Подробности случившегося озвучили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 23 ноября житель Темирского района в реке Темир обнаружил тело человека и сообщил об этом в полицию.

На место происшествия выехали стражи порядка и спасатели. Они достали из воды тело 65-летнего жителя села Кенкияк.

При опросе родственников погибшего выяснилось, что он отправился на поиски домашнего скота вместе с соседом.

Позже водолазы на дне реки, глубина которой составляет около 2,5 метров, нашли тело и 63-летнего соседа.

Выясняются подробности трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943697-otpravivshihsya-na-poiski-skota-muzhchin-nashli-mertvymi-v-aktyubinskoy-oblasti/