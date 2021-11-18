Мужчина наступил в расплавленный металл в Павлодарской области

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Несчастный случай на производстве произошел в одном из цехов организации в Аксу. Мужчина при проведении работ по плавке наступил в жидкий металл, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

По информации ведомства, инцидент на производстве произошел 17 ноября ближе к 5 вечера. Травму расплавленным металлом получил 39-летний работник организации.

"Пациент 1982 года рождения поступил в травматологическое отделение городской больницы Аксу с диагнозом: термический ожог 3А степени левой стопы и голени 8%", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Медики добавили, что состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести. В произошедшем также будет разбираться трудовая инспекция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942799-muzhchina-nastupil-v-rasplavlennyy-metall-v-pavlodarskoy-oblasti/