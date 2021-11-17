Тела супругов и их друга нашли в машине в Павлодаре

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В октябре в гаражном боксе, расположенном по улице Мира в Павлодаре, в машине были обнаружены тела женщины и двух мужчин. После чего стражи порядка начали досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что супруги арендовали гараж, в котором занимались ремонтом автомобилей. В тот день семейная пара находилась на рабочем месте. К ним пришел друг.

Все вместе они проводили время в гараже, выпивали. Когда стало холодно, завели Mercedes-Benz и уснули в нем.

Три тела обнаружил арендатор соседнего гаража и сообщил об этом в полицию. Экспертиза установила, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом.

Как рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов, аналогичная трагедия произошла 14 ноября.

В боксе гаражного кооператива, расположенного по улице Гагарина в Павлодаре, без признаков жизни нашли 44-летнего мужчину. Он был в заведенном автомобиле "ВАЗ-21150". В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942652-tela-suprugov-i-ih-druga-nashli-v-mashine-v-pavlodare/