Тело пропавшего рыбака нашли на озере Балхаш (фото)

Фото с места событий: ДЧС Карагандинской области

Рыбак утонул на озере Балхаш. Его тело нашли сотрудники ДЧС Карагандинской области сегодня, 5 ноября, сообщается в официальном Instagram ведомства.

64-летний житель Актогайского района 2 ноября выехал на рыбалку и не вернулся. Сообщение о его пропаже поступило 4 ноября.

По информации ДЧС, родственники пропавшего рыбака после долгого отсутствия мужчины и, не имея возможности связаться с ним, обратились в полицию и к спасателям.

Стражи порядка обнаружили лодку мужчину. Позже спасатели обнаружили тело утонувшего подо льдом в 5-ти метрах от берега.

О соблюдении правил безопасности на водоемах напомнили гражданам спасатели региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940850-telo-propavshego-rybaka-nashli-na-ozere-balhash-foto/