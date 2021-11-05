Мужчина получил травмы во время похода в аквапарк в Нур-Султане

Люди окружили пострадавшего. Кадр из видео: instagram.com/vseobovsem_astana

Житель Нур-Султана получил травму во время похода в аквапарк. Инцидент прокомментировали в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места событий опубликовал Instagram-паблик "Все обо всем Астана". На его кадрах видно, как возле бассейна скопилась небольшая группа людей, среди них были и медики.

"Сидели наверху, взяв наш заказ. Увидели, как внизу лежит мужчина – он упал и ударился головой о плитку, крови было много. А рядом с ним сидит и держит его голову молодой парень. Далее народ, увидев, начал подходить и кричать о помощи, образовалась толпа", – рассказал очевидец случившегося, заснявший видео.

По информации столичного УОЗ, в больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии с различными ушибами.

"Незамедлительно была оказана стационарная медицинская помощь. Благодаря оперативности медицинских работников, сейчас состояние пострадавшего уже оценивается как среднее, мужчина пришел в сознание. Находится под наблюдением врачей", – отметили в управлении.

При каких именно обстоятельствах мужчина получил травмы, точно неизвестно. В упрздраве по этому поводу пояснений не дали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940818-muzhchina-poluchil-travmy-vo-vremya-pohoda-v-akvapark-v-nur-sultane/