Женщина с удаленной маткой родила ребенка в Костанае

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Жительница одного из сел Костанайской области, которой удалили матку, забеременела и родила ребенка. Об этом уникальном случае рассказали в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, матку женщине удалили 7 лет назад. Она всю беременность наблюдалась у специалистов и стояла на учете.

Выяснилось, что у роженицы аномалия развития органов - удвоение матки. Такое встречается. Уникальность заключается в том, что наступила беременность, которая благополучно разрешилась.

В управлении здравоохранения ответили на вопрос, почему ранее врачи не заметили вторую матку.

"Такое возможно. Ранее женщину экстренно оперировали в одном из районов. Массивное кровотечение. Орган удален. Ребенок и роженица остались живы.

Представляете, каких размеров матка у беременных? Дублирующий орган на тот момент был недоразвит, не более наперстка, рудимент. Со временем под влиянием гормонов развился. Наступила беременность, главное, что она благополучно завершилась. Мама и ребенок живы и здоровы. Семья благодарна докторам областной больницы", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1953066-zhenschina-s-udalennoy-matkoy-rodila-rebenka-v-kostanae/