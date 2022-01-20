Женщина в Саудовской Аравии родила пять пар близнецов

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В Саудовской Аравии 34-летняя женщина родила пять пар близнецов, передает Saudi Gazette.

Роды прошли 12 января в городе Табук в больнице имени короля Сальмана, которая относится к Вооруженным силам Саудовской Аравии. Отмечается, что женщина несколько недель находилась под наблюдением врачей.

Каждый из десяти новорожденных весит от 950 до 1100 граммов. Все малыши абсолютно здоровы.

Ранее в штате Калифорния (США) женщина родила близнецов с разницей в 15 минут. Так вышло, что один ребенок появился на свет в 23.45 часов 31 декабря, а другой ровно в полночь. По словам их матери Фатимы Мадригал, произошло невероятное событие. Теперь она будет воспитывать близнецов с разными днями и годами рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1952040-zhenschina-v-saudovskoy-aravii-rodila-pyat-par-bliznetsov/