"Особенная" женщина из Шымкента впервые стала мамой

Заретта Курмангужинова. Фото: vk.com/kurmanguzhinova

29-летняя Заретта Курмангужинова из Шымкента родила первенца. Ее уже выписали из роддома. Молодая мама - воспитанница детского дома, рожденная без кистей. Она также борется с "хрустальной болезнью" ног, передает Otyrar.kz.

Несмотря на выпавшие на долю молодой женщины испытания, она поет и танцует. Недавно жительница Шымкента стала мамой здорового мальчика. Назвала сына Даниалом.

"Спасибо врачам. Я сделаю все возможное, чтобы дать хорошее воспитание сыну. Думаю, что у меня все получится. Сына я назвала мусульманским именем Даниал", - рассказала Заретта.

Горожанка поблагодарила медиков городского перинатального центра.

Заретта Курмангужинова выписывается из роддома. Фото: Otyrar.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1944891-osobennaya-zhenschina-iz-shymkenta-vpervye-stala-mamoy/