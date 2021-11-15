Мертвые близнецы три недели провели в утробе матери из Уральска

Жительница Уральска Улболсын Айткалиева обвиняет врачей в непрофессионализме. Как утверждает женщина, медики три недели не замечали, что близнецы в ее утробе не подают признаков жизни. При этом она проходила необходимые обследования, передает корреспондент NUR.KZ.
Улболсын Айткалиева говорит, что муж очень обрадовался, узнав о ее беременности. Семейная пара ждала детей очень долго.
"Я вовремя встала на учет, прошла медицинское обследование. Но некоторое время назад произошло несчастье. Мы вместе с мужем попали в аварию. Машина несколько раз перевернулась. Мы оба получили травмы. Врачи нас уверяли, что с детьми ничего не случилось. Они живы и здоровы. Но ультразвуковое исследование выявило, что оба плода мертвы в течение трех недель. Это ужас", - рассказала женщина.
Муж Улболсын до сих пор нетрудоспособен. Он ходит при помощи костылей по квартире. Мужчина говорит, что поражен произошедшим.
"Моя жена постоянно проходила медицинские обследования. Гинеколог говорила ей, что сердце у детей бьется. Есть шевеление. А затем выяснилось, что близнецы умерли в утробе матери", - пояснил Нурбол Газиев.
В городской поликлинике №2 отметили, что заявления в отношении медиков не имеют под собой почвы. Последствия ДТП оказались несовместимы с беременностью женщины.
"Мы должны провести тщательные обследования после выписки женщины из стационара. Возможны инфекционные заболевания. Выяснилось, что после 16-17 недели плод не развивался. А сердцебиение можно услышать только на двадцатой неделе беременности", - сообщила заместитель директора городской поликлиники №2 Рая Мулдашева.
Сейчас женщина опасается, что в будущем не сможет иметь детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1942296-mertvye-bliznetsy-tri-nedeli-proveli-v-utrobe-materi-iz-uralska/