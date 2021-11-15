Мертвые близнецы три недели провели в утробе матери из Уральска

Улболсын Айткалиева. Фото: NUR.KZ

Жительница Уральска Улболсын Айткалиева обвиняет врачей в непрофессионализме. Как утверждает женщина, медики три недели не замечали, что близнецы в ее утробе не подают признаков жизни. При этом она проходила необходимые обследования, передает корреспондент NUR.KZ.

Улболсын Айткалиева говорит, что муж очень обрадовался, узнав о ее беременности. Семейная пара ждала детей очень долго.

"Я вовремя встала на учет, прошла медицинское обследование. Но некоторое время назад произошло несчастье. Мы вместе с мужем попали в аварию. Машина несколько раз перевернулась. Мы оба получили травмы. Врачи нас уверяли, что с детьми ничего не случилось. Они живы и здоровы. Но ультразвуковое исследование выявило, что оба плода мертвы в течение трех недель. Это ужас", - рассказала женщина.

Улболсын Айткалиева с мужем. Фото: NUR.KZ

Муж Улболсын до сих пор нетрудоспособен. Он ходит при помощи костылей по квартире. Мужчина говорит, что поражен произошедшим.

"Моя жена постоянно проходила медицинские обследования. Гинеколог говорила ей, что сердце у детей бьется. Есть шевеление. А затем выяснилось, что близнецы умерли в утробе матери", - пояснил Нурбол Газиев.

В городской поликлинике №2 отметили, что заявления в отношении медиков не имеют под собой почвы. Последствия ДТП оказались несовместимы с беременностью женщины.

Рая Мулдашева. Фото: NUR.KZ

"Мы должны провести тщательные обследования после выписки женщины из стационара. Возможны инфекционные заболевания. Выяснилось, что после 16-17 недели плод не развивался. А сердцебиение можно услышать только на двадцатой неделе беременности", - сообщила заместитель директора городской поликлиники №2 Рая Мулдашева.

Сейчас женщина опасается, что в будущем не сможет иметь детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1942296-mertvye-bliznetsy-tri-nedeli-proveli-v-utrobe-materi-iz-uralska/