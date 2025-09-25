"С болью и катетером": радость материнства обернулась тяжелыми последствиями для актюбинки

В Актобе женщина после планового кесарева сечения вынуждена жить с катетером и готовиться к новой операции. Она считает, что к такому положению привела халатность врачей, передает сайт телеканала КТК.

Альбина Итегулова рассказала телеканалу свою историю. 18 августа у женщины родились две девочки, но после плановой операции по кесареву сечению у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

"После операции произошло повреждение - непредумышленное врачами нанесение повреждения моим жизненно важным органам: мочевому пузырю, матке. На данный момент мои два органа работают как сообщающиеся сосуды. Между ними образовалось отверстие. И теперь они сообщены между собой. Все, чем заполняется матка, этим заполняется мочевой пузырь, и обратно - из мочевого пузыря жидкость переходит в область матки", - поделилась женщина.

Двое старших детей 37-летней Альбины также появились на свет путем кесарева. Но женщина и подумать не могла, что очередная операция приведет к таким последствиям. Актюбинка уверена: этого можно было избежать.

"Врач просто-напросто не уследил процесс, потому что во время операции всегда устанавливается мочевой катетер. Когда меня перевели в послеоперационную палату, врач увидела, что в мочевом пузыре кровь. Врач должен был сразу обратить внимание. Если бы в тот момент, уже во время открытой операции, она видела, она зашила бы эту ранку, то у меня бы сейчас этого случая не было", - разъяснила Альбина.

Однако в перинатальном центре уверяют: операция прошла без осложнений, а появление свищей связано с повторным кесаревым и предыдущими хирургическими вмешательствами.

"Бригада оперирующая была сильной, достаточно опытной. И сама операция проходила технически без особенностей. Появление мочеполовых свищей обычно обусловлено повторными кесаревыми сечениями. Это один из факторов. Кроме того, в анамнезе имелись и другие операции в брюшную полость и малый таз, в том числе на мочевой пузырь, что могло это спровоцировать", - сказала заместитель директора Актюбинского областного перинатального центра Светлана Есенаманова.

В управлении здравоохранения заявили, что помогут Альбине с оформлением квоты на лечение в Казахстане. Но сама женщина уверена: восстановить здоровье ей смогут только за рубежом. Сейчас она ведет переговоры с врачами Южной Кореи.

Вместо того, чтобы ухаживать за новорожденными, Альбина сама теперь нуждается в уходе. Она постоянно живет с катетером. Это не только усложняет ее жизнь, но и приносит сильные боли. Впереди новые операции по восстановлению.

Женщина утверждает, что не намерена преследовать врачей, однако не исключает возможность судебного разбирательства.

Источник: КТК

Напомним, в марте в Жамбылской области 25-летняя беременная в роддоме впала в кому, потеряла ребенка и спустя 12 дней скончалась. Медиков и должностных лиц наказали.

До этого глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса высказалась о случае заражения роженицы ВИЧ в Кызылординской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.