"С болью и катетером": радость материнства обернулась тяжелыми последствиями для актюбинки
В Актобе женщина после планового кесарева сечения вынуждена жить с катетером и готовиться к новой операции. Она считает, что к такому положению привела халатность врачей, передает сайт телеканала КТК.
Альбина Итегулова рассказала телеканалу свою историю. 18 августа у женщины родились две девочки, но после плановой операции по кесареву сечению у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
"После операции произошло повреждение - непредумышленное врачами нанесение повреждения моим жизненно важным органам: мочевому пузырю, матке. На данный момент мои два органа работают как сообщающиеся сосуды. Между ними образовалось отверстие. И теперь они сообщены между собой. Все, чем заполняется матка, этим заполняется мочевой пузырь, и обратно - из мочевого пузыря жидкость переходит в область матки", - поделилась женщина.
Двое старших детей 37-летней Альбины также появились на свет путем кесарева. Но женщина и подумать не могла, что очередная операция приведет к таким последствиям. Актюбинка уверена: этого можно было избежать.
"Врач просто-напросто не уследил процесс, потому что во время операции всегда устанавливается мочевой катетер. Когда меня перевели в послеоперационную палату, врач увидела, что в мочевом пузыре кровь. Врач должен был сразу обратить внимание. Если бы в тот момент, уже во время открытой операции, она видела, она зашила бы эту ранку, то у меня бы сейчас этого случая не было", - разъяснила Альбина.
Однако в перинатальном центре уверяют: операция прошла без осложнений, а появление свищей связано с повторным кесаревым и предыдущими хирургическими вмешательствами.
"Бригада оперирующая была сильной, достаточно опытной. И сама операция проходила технически без особенностей. Появление мочеполовых свищей обычно обусловлено повторными кесаревыми сечениями. Это один из факторов. Кроме того, в анамнезе имелись и другие операции в брюшную полость и малый таз, в том числе на мочевой пузырь, что могло это спровоцировать", - сказала заместитель директора Актюбинского областного перинатального центра Светлана Есенаманова.
В управлении здравоохранения заявили, что помогут Альбине с оформлением квоты на лечение в Казахстане. Но сама женщина уверена: восстановить здоровье ей смогут только за рубежом. Сейчас она ведет переговоры с врачами Южной Кореи.
Вместо того, чтобы ухаживать за новорожденными, Альбина сама теперь нуждается в уходе. Она постоянно живет с катетером. Это не только усложняет ее жизнь, но и приносит сильные боли. Впереди новые операции по восстановлению.
Женщина утверждает, что не намерена преследовать врачей, однако не исключает возможность судебного разбирательства.
