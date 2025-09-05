Смертельное ДТП в Бестереке: пострадавших детей выписали из больницы

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что двое детей, которые пострадали в страшном ДТП в Бестереке, выписаны из больницы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе УОЗ Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ходе страшного ДТП в области Абай несколько недель назад.

В УОЗ напомнили, что мальчик и девочка были доставлены в крайне тяжелом состоянии, поэтому их сразу же направили в отделение реанимации, где провели операции и полный комплекс необходимого лечения.

"На протяжении двух недель дети находились под круглосуточным наблюдением специалистов. Благодаря высокой профессиональной подготовке врачей и оперативным действиям медицинской команды, состояние маленьких пациентов удалось стабилизировать.

На сегодняшний день оба ребенка чувствуют себя хорошо и выписаны на амбулаторное лечение с положительной динамикой", - сказано в сообщении.

По словам врачей, мальчик и девочка чувствуют себя хорошо: они активны, жалоб не предъявляют, аппетит сохранен.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

Недавно министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в соцсетях сообщила, что двое пострадавших детей идут на поправку.

При этом, еще один ребенок 2015 года рождения, который находится в больнице в Семее, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - в коме. Сообщалось, что все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся.

