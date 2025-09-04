Актюбинка умерла после ампутации ноги: ее дети обвинили во всем врачей

Жители Актюбинской области обвинили врачей в халатности после смерти их матери, однако медики с обвинениями не согласны и заявляют, что сделали все возможное, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Актобе смерть 68-летней женщины после ампутации ноги вызвала вопросы к врачам. Сообщается, что Кульшат Шарифулина больше четверти века жила с сахарным диабетом. Женщина строго соблюдала лечение и диету, но в прошлом году начались осложнения.

По словам родных, сначала медики выявили проблемы с почками, а позже на пальце левой ноги появилось пятно, которое стремительно перешло в некроз.

"Ей делают операцию. Удаляют левой ноги палец большой, его зашивают. И правой ноги второй палец удаляют. Но почему-то его не зашивают. Получается, там открытая рана", - вспоминает дочь умершей Айнур Амирешова.

Через неделю пенсионерке стало хуже. Боли были невыносимыми, гангрена распространялась дальше.

"Я до сих пор не пойму, что они хотели спасать, если эта нога вся была желтой. И даже когда перебинтовывали, она в тот же момент становилась гнойная. Бинты мы сами покупали. Все, что нужно было обрабатывать, мы сами покупали. Потому что мама говорила: "Мне повязку не меняют", - заявила Амирешова.

В итоге, женщине ампутировали ногу до бедра, но инфекция уже захватила организм. Пациентку перевели в реанимацию. Врачи решили ампутировать и вторую ногу, но до операции Кульшат Шарифулина не дожила.

Медики уверяют: они сделали все, что могли.

"Основной диагноз - сахарный диабет, и все, что произошло, является осложнением этого заболевания, которое протекает у пациентов, болеющих в течение длительного времени. Плюс сопутствующее заболевание - это хроническая болезнь почек пятой стадии.

Провели внутренний разбор летального случая. По результатам установлено, что все необходимые мероприятия со стороны медработников были проведены", - прокомментировал заместитель главного врача актюбинского медицинского центра Адильбек Исмаилов.

Источник: KTK

На прошлой неделе мы писали, что близкие жители Бейнеу обвинили хирурга в том, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам родных, врач проводил операцию на сердце, но задел легкие и печень.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.