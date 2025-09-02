Массовое отравление суши в Актобе: стафилококк нашли в продуктах и у поваров

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области озвучил результаты проверки заведения общепита, после посещения которого отравились восемь человек, передает "Диапазон".

Отмечается, что в период с 18 по 20 августа в областную инфекционную больницу экстренно поступили восемь пациентов с отравлением и острой кишечной инфекцией.

Замруководителя ДСЭК Актюбинской области Индира Аяганова рассказала о результатах проверки и лабораторных исследований.

"В трех образцах готовой пищи, а именно в суши "Цезарь", "Америка" и суши "Каппа маки" выявили патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus). В одном образце сырого продукта, в сыром курином мясе обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Трое поваров оказались носителями патогенного стафилококка (Staphylococcus aureus)", - сообщила она.

Помимо этого в смывах с ножей, контейнеров, рабочих поверхностей и так далее выявили золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки.

Как считают в ДСЭК, источником инфекции были три работника кухни.

По итогам проверки семерых поваров и одного курьера отстранили от работы.

Ранее мы писали, что в Актобе восемь человек, в том числе и двое детей, с отравлением поступили в инфекционную больницу. Все они ели суши из одного заведения. У них наблюдались высокая температура, рвота и диарея.

В УОЗ региона сообщили, что было госпитализировано шесть пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения.

