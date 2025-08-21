jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Средства не заложены": жители Актюбинской области страдают от укусов ядовитых пауков

      Опубликовано:

      Паук-каракурт
      Каракурт. Иллюстративное фото: Frank Buchter / Getty Images

      В Актюбинской области восьми гражданам, в том числе троим детям, понадобилась помощь медиков из-за укусов каракуртов. Их встречают не только в районах, но и самом Актобе, передает "31 канал".

      Телеканал опубликовал видео жителя села Сагашили, который просит односельчан быть бдительными. Сообщается, что вблизи населенного пункта наблюдаются многочисленные паучьи кладки, и самих каракуртов очень много.

      Люди просили провести дезинфекционные работы, но, как оказалось, средств на борьбу с пауками в акимате не заложили. Поэтому людей попросили быть осторожными и в случае укуса немедленно обратится к врачу.

      Отмечается, что и в самом Актобе в этом году статистика по укушенным выше предыдущих лет.

      "В прошлом году у нас были единичные случаи укусов, в этом году зафиксировано 5 случаев укусов каракуртов. Одна из них - это пациентка, беременная, с Мугалжарского ЦРБ доставлена, сама проживает в Эмбе. Доставлена в тяжелом состоянии по линии санавиации. Благополучно выписана в удовлетворительном состоянии", - сообщила врио заведующей приемным отделением медучреждения в Актобе Гульжанат Бисенова.

      Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

      При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

      Основные симптомы после укуса:

      • судороги в конечностях;
      • лихорадка;
      • потливость;
      • головная боль;
      • острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;
      • сбой дыхания;
      • аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

      "Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

      Напомним, в Талдыкоргане все чаще стали замечать каракуртов. Жители бьют тревогу, а уполномоченные органы не спешат реагировать на ситуацию.

      Также сообщалось, что один из самых опасных видов пауков был замечен в центре Актау - по словам эксперта, это нехарактерное явление для региона.

      И в Атырауской области отмечается нашествие каракуртов. В больницы региона уже обратилось девять пострадавших от укусов паука, три человека попали в реанимацию.

      Кроме того, в Шымкенте за пару месяцев в больницы обратились 15 человек, укушенных этими пауками.

