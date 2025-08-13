jitsu gif
    Здоровье
      Труднее лечить: врачи заявили о проблемах со здоровьем у жителей Казахстана после COVID-19

      Опубликовано:

      Врач обследует пациента
      Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Некоторые медики заявили, что после пандемии коронавируса в Казахстане стало сложнее лечить ряд болезней, которые проявляют себя в агрессивной форме, сообщает 31 канал.

      По данным телеканала, казахстанские врачи фиксируют необычную и тяжелую форму постковидного синдрома. Отмечается, что после пандемии COVID-19 кожные заболевания у пациентов стали проявляться агрессивнее и труднее поддаются лечению.

      Врачи говорят, что статистика по кожным заболеваниям внешне спокойна, но за цифрами скрываются нетипичные и опасные случаи. Так, в доковидном 2019 году тяжелые формы фиксировали менее чем в 1% случаев. А с 2022 по 2025 год тяжелых случаев уже стало более 12%. Чаще всего дерматологи сталкиваются с дерматитом, крапивницей и аутоиммунными заболеваниями.

      Президент ассоциации аналитиков здравоохранения: Али Нургожаев уверен, что последствия коронавируса могли усилить и другие факторы.

      "Возможно, проявила себя пандемия и воздействие вируса, возможно, экологические факторы, а также постоянное изменение ситуации с питанием. Есть надежда, что выявление заболеваний стало работать лучше, и если ранее скрытые болезни сейчас выявляются в более раннем возрасте и в больших объёмах, то это может быть и позитивным эффектом", - сказал Нургожаев.

      Эксперт уверен, что нужен более глубокий анализ, прежде чем делать выводы. Тем более, что симптомы часто маскируются - жалобы на раздражение или зуд могут оказаться проявлением более серьезного постковидного воспаления. Вирус оставляет след даже спустя месяцы после выздоровления. Осложнения бывают не у всех, но есть пациенты, которые особенно уязвимы.

      "Это, в первую очередь, те, кто страдает хроническими заболеваниями - допустим, диабетом, ожирением, гипертонической болезнью и другими нарушениями обмена веществ. Кроме того, в группе риска находятся пациенты с так называемыми аутоиммунными заболеваниями - псориазом, системной красной волчанкой, - у которых изначально нарушена работа иммунной системы, а также пациенты с ослабленным иммунитетом", - отметил президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

      Врачи подчеркивают: чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное восстановление. Особенно это важно для детей и подростков, чей организм еще только формируется.

      Несколько месяцев назад в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о ситуации по коронавирусной инфекции в стране и назвали ее стабильной.

      До этого в России выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Также сообщалось, что новый вариант COVID-19, известный как NB.1.8.1, был впервые обнаружен в Китае.

      Также число случаев заболевания COVID резко возросло в Юго-Восточной Азии, особенно в Гонконге и Сингапуре.

      В начале этого года в Казахстане, как и во всем мире, обсуждали метапневмовирус. Тогда сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

      После этого в Минздраве сообщали, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

