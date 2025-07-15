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    Здоровье

      Родился недоношенным и пережил гипоксию: мальчику из Астаны нужна реабилитация за 1,2 млн тенге

      Опубликовано:

      Алихан
      Алихан. Фото: из личного архива

      7-летний Алихан из Астаны страдает ДЦП. Он родился намного раньше срока с сильной гипоксией, что и привело к проблемам со здоровьем, передает NUR.KZ.

      Кроме Алихана, в семье растут еще двое детей. Сам мальчик - умный, веселый, любит петь и рассказывать стихи. У него отличное зрение и слух. Только одно мешает ему наслаждаться беззаботным детством - необходимость передвигаться на специальной коляске.

      "Алихан родился  недоношенным на 30 неделе. Родовая деятельность проходила с осложнениями. Сутки продолжался безводный период. На следующий день провели экстренное кесарево сечение, ребенок родился с сильной гипоксией, врожденной пневмонией, с незрелыми легкими, ретинопатией.

      Казалось, что в этот момент жизнь остановилась. Тебя оперируют, ты лежишь и слышишь все, что происходит. Что говорят врачи акушеры - "живой он там или нет?". Смотришь на их лица, стараешься считать эмоции. Спустя какое-то время крик нашего сыночка, слезы градом, дрожь и одновременно тихоугасающий крик.

      Все происходит у меня на глазах, бригада неонатологов осматривают малыша, кутают в пеленку и забирают в реанимацию. Спустя 8 часов после операции меня везут в кабинет заведующей. Я помню каждое слово, мимику, взгляд. Было сказано, что ребенок очень слабый и никто не знает, выживет он или нет. У меня земля ушла из-под ног. Месяц выхаживали сына в роддоме", - вспоминает мама мальчика, Сымбат Камирова.

      В 8 месяцев ему поставили диагноз "ДЦП тяжелой формы, содружественное сходящееся косоглазие". С этого момента Алихан получает лечение как в Казахстане, так и заграницей. Беспрерывная реабилитация, медикаментозное лечение, оперативное вмешательство за все эти годы дали хороший результат.

      "В 2023 году Алихану сделали операцию на спинной мозг. После прошли 5 курсов реабилитации в Алматы. Нам снова предстоит пройти 5 курсов реабилитации, стоимость одного курса составляет 246 000 тенге", - говорит мама.

      В семье работает только супруг. Сымбат вынуждена находиться дома, так как Алихану нужен круглосуточный уход. Общая сумма за пять курсов составляет 1 230 000 тенге.

      "Мы просим всех неравнодушных, помогите нам воплотить нашу мечту в реальность", - заключила она.

      Реквизиты:

      Kaspi: 4400 4302 1658 2525

      Halyk: 4405 6397 9293 5148

      Батырхан К., папа

      Тел.: +77072097582

      Instagram @alihan_serikov0000

      Внимание! Редакция NUR.KZ не взимает оплату за размещение историй о сборе средств на лечение. Если кто-то от нашего имени просит оплату, это мошенники. Будьте осторожны!

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