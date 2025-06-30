"Захлебнулся в крови": стали известны результаты проверки после смерти ребенка в роддоме Костаная

Жительница Костаная Асель Уакбаева сообщила о результатах проверки, проведенной в перинатальном центре после смерти ее ребенка, сообщает телеканал "Астана".

В марте этого года мы писали, что жительница Костаная Асель Уакбаева обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка. Тогда комиссия начала расследование.

По словам женщины, тогда она просила врачей сделать кесарево сечение, но они отказывались, ссылаясь на протоколы. Женщина рассказывала, что ее ребенок "захлебнулся в крови". Сегодня женщина рассказала о результатах проверки.

"Результат проверки в принципе нас с адвокатом удовлетворил. Здесь нарушений от и до. С момента поступления меня в перинатальный центр, даже неправильно поставленный диагноз, неправильно положили в палату. По камерам видно, что не заходили вовремя, а отписывались в истории болезни, что все у них по часам", - рассказала она.

Результаты проверки департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля направлены в правоохранительные органы. По информации полиции, сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

"Управлением полиции города Костанай возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским персоналом. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, в том числе назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП.

Напомним, в самом перинатальном центре сообщили, что роды осложнились кровотечением из-за острой отслойки плаценты, что привело к внутриутробной гибели плода. Медики проводили интенсивную терапию, направленную на остановку кровотечения для спасения жизни пациентки.

До этого в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.