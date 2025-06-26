Медики встревожены ростом числа больных туберкулезом в Акмолинской области

Больных туберкулезом становится больше в Акмолинской области - местные медики встревожены ростом числа пациентов, передает сайт телеканала КТК.

С начала года количество заболевших туберкулезом, который считается социальным заболеванием, в регионе выросло на 111 человек - больше всего в Буландинском, Жаксынском, Бурабайском, Ерейментауском, Аккольском и районе Биржан сал, а также в Степногорске.

Повторно заболевание выявили у 39 человек, а запущенную форму медики выявили у четверых акмолинцев, это сразу на три случая больше, чем год назад.

Инфекция унесла уже четыре жизни.

Отмечается, что одной из жертв болезни оказалась молодая мама, которая контактировала с больным, причем это скрыли от врачей.

"Причиной заболевания людей туберкулезом является, во-первых, равнодушие к своему здоровью, то есть это позднее обращение за медицинской помощью, несвоевременное прохождение флюорографического обследования, низкий материальный доход, наличие сопутствующих заболеваний. Зачастую люди, не обращаясь в медицинские организации, занимаются самолечением, что в итоге приводит к запущенным случаям", - прокомментировала ситуацию главный специалист департамента санэпидконтроля Акмолинской области Жанаргуль Есимжанов.

Источник: КТК.

Ранее мы писали, что даже в наши дни туберкулез и его устойчивые лекарственные формы продолжают являться достаточно серьезной проблемой для стран Центральной Азии. Ежегодно в регионе фиксируется почти 35 тысяч новых случаев заражения туберкулезом. При этом свыше восьми тысяч - форма с множественной лекарственной устойчивостью.

Недавно сообщалось, что ученика шестого класса в одной из школ СКО выявили туберкулез в открытой форме.

В прошлом году в одной из школ Актау у старшеклассника выявили туберкулезную палочку. В городском отделе образования прокомментировали информацию.