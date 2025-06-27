"Риск смерти очень высок": девочка из Усть-Каменогорска родилась с редким пороком сердца

3-месячная Медина из Усть-Каменогорска родилась с пороком сердца. Ей нужна операция, которую семья надеется провести в Турции, ведь ребенок очень мал, а риск гибели - высок, передает NUR.KZ.

Медина родилась с пороком сердца - Тетрада Фалло, так называемый "синий" порок сердца, сочетающий четыре аномалии развития.

"Диагноз дочери поставили в три месяца в Усть-Каменогорске. После нас положили в больницу на обследование и набирать вес. У ребенка очень низкая сатурация и тонкие вены, ей становится все хуже.

По словам врачей, дочери требуется очень сложная операция, которую у нас в Казахстане не проводят. Сама операция рискованная - риск того, что дочь может погибнуть прямо на операционном столе, достигает 90%.

Шансы на выживание очень низкие, поэтому мы стали искать зарубежные клиники, которые специализируются на проведении подобных операций на сердце таким маленьким пациентам", - говорит мама девочки Айгуль Шалкарова.

В результате семья нашла клинику в Стамбуле, стоимость операции там составляет 14 000 долларов или 7 216 000 тенге. Для Шалкаровых эта сумма неподъемна - работает только папа, а в семье растут пятеро детей.

"Квартира у нас в ипотеке, имущества, которое можно было бы продать, нет. Нам самим никогда не собрать эту сумму в такой короткий срок, чтобы провести операцию нашей дочери и спасти ее жизнь. Дорогие земляки, пожалуйста, помогите нам спасти дочь", - заключила мама.

Реквизиты:

Номер карты: 4400430259272679

Карта привязана к номеру: +7 708 748 12 91

Шалкаров Жигер Тулебаевич (папа)

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