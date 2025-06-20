"Заговорила в 8 лет": девочке из Уральска требуется реабилитация за 800 тыс. тенге

14-летняя Балауса из Уральска растет в многодетной семье. В три года ей поставили диагнозы "ЗПРР" и "РАС". Девочка регулярно проходит курсы реабилитации, передает NUR.KZ.

"Беременность протекала хорошо, без проблем. УЗИ ничего плохого со здоровьем ребенка не показало. Роды прошли без осложнений. Но после полугода отставание Балаусы в развитии становилось все более очевидным. Врачи успокаивали и толком ничего не объяснили.

Только в 1,5 года Балауса начала ползать. Через два года - ходить. На учете у невропатолога стоим с трех лет. Тогда ставили диагноз "задержка психо-речевого развития, РАС". Только благодаря лечению, Балауса заговорила в 8 лет", - вспоминает мама девочки Ботакоз Отегенова.

В четыре года ко всему добавилось вздутие живота, рвота и диарея. Назначенное лечение не помогало и состояние ребенка с каждым днем ухудшалось.

После полного обследования и анализов в Алматы Балаусе поставили диагноз "целиакия, типичная форма". Этот диагноз неизлечим - всю жизнь нужно соблюдать безглютеновую диету. На строгой диете Балауса находится с пяти лет.

"По основному диагнозу Балауса проходит реабилитацию в Самаре. Мы уже прошли 11 курсов. Нужно еще 4. Помимо Самары, Балауса лечится в Ташкенте каждые 3 месяца. В Ташкенте получили 7 курсов реабилитации. Благодаря этому лечению у ребенка есть успехи. 12 курс лечения назначен с 30 июня по 18 июля", - говорит Ботакоз.

На лечение нужно собрать 120 200 рублей - 790 000 тенге. Кроме Балаусы в семье растут еще 8 детей. Собрать средства на реабилитацию самостоятельно семье сложно.

"Я прошу всех неравнодушных людей помочь нам собрать сумму на лечение моей девочки. Пожалуйста, не проходите мимо нашей беды. Помогите нам собрать нужную сумму и попасть на лечение", - заключила мама.

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