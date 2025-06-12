Впала в кому после укола: супруг жительницы Алматы обвинил врачей и обратился в полицию

Житель Алматы Арсен Усенбеков рассказал о состоянии своей жены Толкын, которая впала в кому после полученного в поликлинике укола, сообщает сайт телеканала KTK.

Как рассказал Арсен Усенбеков, его 46-летняя супруга Толкын обратилась в клинику с жалобами на кашель и одышку. Врачи заподозрили пневмонию, но после тщательного осмотра диагноз изменили на бронхит. Женщине назначили лечение, в том числе популярный антибиотик. Укол обернулся для семьи настоящей трагедией.

"Моя жена пришла в 28-ю поликлинику на процедуры. В этот момент у нее случился шок, потеряла сознание. Мы не знаем, что именно ей ввели. Была ли проба, как все произошло - непонятно", - сказал Усенбеков.

По мнению мужчины, медики упустили время. По его словам, когда женщине стало плохо, медсестры якобы не сразу поняли, что делать.

"Минут 20 мы ждали скорую помощь. Парни из скорой так и сказали мне, сердце не билось 15-20 минут. Поэтому они вкололи адреналин. В поликлинике этого не сделали. Сейчас уже десятый день она в коме. Ее мозг полностью не функционирует. А дома ее ждут наши двое детей. Ищут маму, постоянно спрашивают", - поделился мужчина.

Медики в ответ уверяют: пациентка об аллергии не сообщила, более того, дала письменное согласие на процедуру. А после того как состояние ухудшилось, вызвали скорую и начали оказывать помощь.

"Была ли аллергическая реакция? Есть ли на данный медикамент или другие аллергические реакции? На тот момент пациентка все отрицала. И информированное согласие было подписано. Оно имеется в истории болезни. Ей было назначено лечение, где был антибиотик назначен.

Сначала была введена проба. На саму уже пробу была дана анафилактическая реакция. Нашими же докторами быстро была оказана неотложная помощь. Вызвана скорая бригада. В дальнейшем пациентка была передана, после всех мероприятий, фельдшерам скорой помощи. И доставлена в стационарное лечение", - прокомментировал заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники №28 Дидар Ерменбаев.

Сейчас Толкын находится в больнице. По словам супруга, сюда врачи скорой помощи привезли ее уже без сознания. Женщину экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациентки оценивают как тяжелое. Она находится в реанимации. Муж пострадавшей подал заявление в полицию. Сами врачи не могут дать никаких прогнозов по состоянию Толкын.

Источник: KTK

Напомним, ранее по данной ситуации в ДП Алматы сообщили, что материалы производства для проведения проверки направлены в департамент контроля качества оказания медицинских услуг. Далее, после заключения данного органа, будет принято процессуальное решение.

До этого мы писали, что в Таразе сразу два человека скончались после получения укола антибиотика в процедурных кабинетах. Отец одного из скончавшихся мужчин винил в смерти сына медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

Также в Карагандинской области после введения антибиотика от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось. Как стало известно позже, эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол, и это привело к трагедии. Семья женщины теперь требует наказать виновных.