"Всего 1% не хватило до ремиссии": 24-летнему алматинцу с раком крови срочно требуется дорогостоящее лечение
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24-летний Руслан Валиулин из Алматы до недавнего времени вел активную жизнь: работал, ходил в горы, мечтал с женой о будущем. Но все изменилось в марте этого года, передает NUR.KZ.
"Возвращаясь с рыбалки, я попал в аварию. Лобовое столкновение. Перелом большеберцовой кости, ушибы — тогда казалось, что это самое страшное, что могло произойти", - рассказывает Руслан.
Но самым тяжелым оказался не перелом. В процессе восстановления он сдал анализ крови, а когда был готов результат, ему позвонили из лаборатории, порекомендовав срочно вызвать "скорую". В тот же день Руслана госпитализировали. Диагноз прозвучал как приговор - острый миелобластный лейкоз, агрессивная форма рака крови.
После экстренной госпитализации в Алматы, Руслан с женой отправились в Астану, в Национальный научный онкологический центр. Провожали его друзья и коллеги - с плакатами и словами поддержки.
Буквально на следующий день после госпитализации он оказался в реанимации, где провел неделю. Началась интенсивная химиотерапия. Побочные эффекты были тяжелыми, вспоминает парень, ему постоянно проводили переливания и терапию для поддержания жизненных показателей.
При этом врачи выявили у Руслана FLT3-мутацию, что потребовало назначения таргетной терапии. Выданный препарат не дал ожидаемого эффекта.
"До ремиссии не хватило всего 1%. Сейчас я прохожу второй курс терапии", - говорит Руслан.
Врачи рекомендуют другой таргетный препарат — именно он может дать шанс на ремиссию. После достижения ремиссии Руслану планируют провести трансплантацию костного мозга. Однако препарат не зарегистрирован в Казахстане и не входит в перечень бесплатных, потому и не предоставляется по ОСМС. Стоимость одной упаковки — около 12 миллионов тенге. На лечение требуется три упаковки.
Сейчас Руслан находится на больничном. Его трудоспособность пока под вопросом на неопределенный срок. Работает только его супруга, которая стойко переносит все трудности, снимая жилье в столице и ухаживая за мужем. Ей удалось договориться о возможности работать удаленно, чтобы не потерять заработок. К тому же, необходимо выплачивать кредиты.
"Жилье снимаю рядом с больницей. Каждый день приношу передачи, готовлю еду, стираю вещи. Постоянно нахожусь на связи с врачами, собираю документы и делаю все возможное, что в моих силах. Из-за карантина в больнице и тяжести самого заболевания нам не разрешают видеться - мы встречались всего дважды с апреля. Но мы обязательно созваниваемся по видеозвонку и я передаю привет в окно на пятом этаже - из-за пленки на окне я не могу его видеть...", - делится девушка.
Сейчас для Руслана каждый день на счету. Шанс на выздоровление зависит от возможности приобрести препарат. Родные и близкие просят всех неравнодушных помочь со сбором средств на дорогое лекарство. Ведь Руслан мечтает вернуться к обычной жизни, приносить пользу обществу, а главное - быть рядом с любимой супругой и воплотить в жизнь мечту о малыше.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4302 4123 9273
Halyk: 4146 2130 5892 7456
Руслан В.
Карты привязаны к номеру: +7 777 945 4124.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2254233-vsego-1-ne-hvatilo-do-remissii-24-letnemu-almatincu-s-rakom-krovi-srochno-trebuetsya-dorogostoyashchee-lechenie/