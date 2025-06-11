"Всего 1% не хватило до ремиссии": 24-летнему алматинцу с раком крови срочно требуется дорогостоящее лечение

24-летний Руслан Валиулин из Алматы до недавнего времени вел активную жизнь: работал, ходил в горы, мечтал с женой о будущем. Но все изменилось в марте этого года, передает NUR.KZ.

"Возвращаясь с рыбалки, я попал в аварию. Лобовое столкновение. Перелом большеберцовой кости, ушибы — тогда казалось, что это самое страшное, что могло произойти", - рассказывает Руслан.

Но самым тяжелым оказался не перелом. В процессе восстановления он сдал анализ крови, а когда был готов результат, ему позвонили из лаборатории, порекомендовав срочно вызвать "скорую". В тот же день Руслана госпитализировали. Диагноз прозвучал как приговор - острый миелобластный лейкоз, агрессивная форма рака крови.

После экстренной госпитализации в Алматы, Руслан с женой отправились в Астану, в Национальный научный онкологический центр. Провожали его друзья и коллеги - с плакатами и словами поддержки.

Руслан в больнице. Фото: из личного архива

Буквально на следующий день после госпитализации он оказался в реанимации, где провел неделю. Началась интенсивная химиотерапия. Побочные эффекты были тяжелыми, вспоминает парень, ему постоянно проводили переливания и терапию для поддержания жизненных показателей.

При этом врачи выявили у Руслана FLT3-мутацию, что потребовало назначения таргетной терапии. Выданный препарат не дал ожидаемого эффекта.

"До ремиссии не хватило всего 1%. Сейчас я прохожу второй курс терапии", - говорит Руслан.

Врачи рекомендуют другой таргетный препарат — именно он может дать шанс на ремиссию. После достижения ремиссии Руслану планируют провести трансплантацию костного мозга. Однако препарат не зарегистрирован в Казахстане и не входит в перечень бесплатных, потому и не предоставляется по ОСМС. Стоимость одной упаковки — около 12 миллионов тенге. На лечение требуется три упаковки.

Руслан с супругой. Фото: из личного архива

Сейчас Руслан находится на больничном. Его трудоспособность пока под вопросом на неопределенный срок. Работает только его супруга, которая стойко переносит все трудности, снимая жилье в столице и ухаживая за мужем. Ей удалось договориться о возможности работать удаленно, чтобы не потерять заработок. К тому же, необходимо выплачивать кредиты.

"Жилье снимаю рядом с больницей. Каждый день приношу передачи, готовлю еду, стираю вещи. Постоянно нахожусь на связи с врачами, собираю документы и делаю все возможное, что в моих силах. Из-за карантина в больнице и тяжести самого заболевания нам не разрешают видеться - мы встречались всего дважды с апреля. Но мы обязательно созваниваемся по видеозвонку и я передаю привет в окно на пятом этаже - из-за пленки на окне я не могу его видеть...", - делится девушка.

Сейчас для Руслана каждый день на счету. Шанс на выздоровление зависит от возможности приобрести препарат. Родные и близкие просят всех неравнодушных помочь со сбором средств на дорогое лекарство. Ведь Руслан мечтает вернуться к обычной жизни, приносить пользу обществу, а главное - быть рядом с любимой супругой и воплотить в жизнь мечту о малыше.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4123 9273

Halyk: 4146 2130 5892 7456

Руслан В.

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