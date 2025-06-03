Родившейся без ушной раковины и слухового прохода девочке из Алматы нужно лечение в США

4-летняя Жанерке из Алматы с рождения страдает от серьезных заболеваний. Сейчас ей необходимо лечение в США, однако на него нужна крупная сумма денег, которой у мамы нет, передает NUR.KZ.

Жанерке - одна из близняшек, которая борется с рождения с тяжелыми диагнозами - микротия, атрезия и кондуктивная тугоухость 3-4 степени. Это означает, что у девочки отсутствует ушная раковина, слуховой проход и серьезно нарушен слух.

"С раннего возраста она перенесла множество операций. Но, к сожалению, из-за отсутствия уха у нее начала образовываться опухоль в области головы.

Сейчас моей дочери необходима жизненно важная операция по восстановлению слуха в США. Это ее шанс услышать и избежать тяжелых последствий для здоровья", - говорит мама девочки, Айгерим Багдат.

По ее словам, общая сумма на лечение очень большая - 29 млн тенге или 56 200 долларов. Часть из нее собрана, но на сегодня необходимо собрать еще 17,5 млн тенге.

"Я - мама, которая воспитывает двух дочек одна, и сейчас делаю все возможное, но без широкой поддержки справиться невозможно. Возможно, именно благодаря вашей помощи мы с дочкой приблизимся к заветной цели", - заключила Айгерим.

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Карты привязаны к номеру: +7 702 622 4385

Айгерим Багдат

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