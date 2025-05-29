Заражения новым коронавирусом в мире: о ситуации в Казахстане рассказали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о ситуации по коронавирусной инфекции в стране и назвали ее стабильной, передает NUR.KZ.

По данным Минздрава, с начала года зарегистрировано 362 случая COVID-19. По сравнению с 2024 годом отмечается снижение заболеваемости в 3,4 раза, летальных случаев не зарегистрировано. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают лечение в амбулаторных условиях.

"В Казахстане проводится ежеквартальный мониторинг за циркуляцией вирусов и его различных вариантов. По результатам проведенного лабораторного мониторинга, в текущем году в РК в 100% случаях установлена циркуляция варианта Омикрон, подтипа JN.1, в том числе подлинии LF.7.1.3, LP.8.1, LF.7.6 и КР.3.1.1", - заявили в Минздраве.

Также в ведомстве добавили, что с апреля по май зарегистрировано 23 164 подтвержденных случая. В мире продолжает циркулировать различные варианты Омикрон, в том числе линии LP.8.1, JN.1, NB.1.8.1 и др.

Ранее Министерство здравоохранения выступило с рекомендациями:

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

регулярное проветривание помещений;

при наличии симптомов заболевания обращаться за мед. помощью.

Ситуация по коронавирусу в мире

Накануне стало известно, что в России выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также сообщалось, что новый вариант COVID-19, известный как NB.1.8.1, был впервые обнаружен в Китае. 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала NB.1.8.1 как вариант, который "может потребовать приоритетного внимания и мониторинга" со стороны органов здравоохранения.

В текущем месяце число случаев заболевания COVID резко возросло в Юго-Восточной Азии, особенно в Гонконге и Сингапуре.

В начале этого года в Казахстане, как и во всем мире, обсуждали метапневмовирус. Тогда сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

После этого в Минздраве сообщали, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.