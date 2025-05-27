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"Нужна жизненно важная операция": девочке из Кокшетау диагностировали редкую болезнь

Опубликовано:

Айлин с мамой
Айлин с мамой. Фото: из личного архива

Айлин из Кокшетау через месяц исполнится два года. В столь юном возрасте малышка уже борется за свое здоровье - у нее диагностирована эмбриональная опухоль ЦНС, передает корреспондент NUR.KZ.

"С октября 2024 года Айлин начала хромать, часто падала, много плакала. Мы обратились к врачам, но анализы были в норме, рентген не показал отклонений. Нам сказали, что все хорошо, и отправили домой, сделав обезболивание.

Но состояние Айлин ухудшалось с каждым днем. 2 декабря мы снова попали в больницу - дочка начала терять сознание от боли, отказали мочевой пузырь и кишечник.

Лишь тогда ей сделали МРТ и обнаружили опухоль спинного мозга. Нас срочно отправили в Астану, где врачи, сделав операцию, отправили образец на гистологию. Но даже тогда нам не могли поставить точный диагноз", - говорит мама девочки, Зарина Карымсакова.

Предварительный диагноз был назван как "саркома Юинга" или "недифференцированная саркома". Девочке провели химиотерапию, но ее состояние резко ухудшилось.

"Позже пришел ответ: "эмбриональная опухоль ЦНС". Это совсем другой диагноз, и все лечение пришлось пересматривать. Мы срочно вылетели в Турцию, где сейчас Айлин получает лечение: "химию", МРТ, капельницы, лучевую терапию. За это время мы оплатили 125 000 долларов.

Сейчас врачи планируют жизненно важную операцию, которая стоит 85 500 долларов - около 43 млн тенге. Мы не в силах отплатить дорогостоящую операцию. Она должна быть проведена после четвертого курса химиотерапии. Прошу, помогите нам собрать нужную сумму. Без вас нам не справиться", - заключила Зарина.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9685 2533

Карта привязана к номеру: +7 705 161 11 43

Zarina KARYMSAKOVA (мама)

Jusan Bank: 5395 4541 0760 6304

Rustam RASKULOV (папа)

Instagram: @Ailin_raskylova_help

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2248899-nuzhna-zhiznenno-vazhnaya-operaciya-devochke-iz-kokshetau-diagnostirovali-redkuyu-bolezn/