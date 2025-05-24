"Мне не так долго осталось": алматинец с фиброзом легких просит помощи на пересадку органов

Алматинец Нурлан Умаргалиев уже восемь лет живет с диагнозом "фиброз легких". За это время правое легкое полностью отказало, а левое стремительно поражается болезнью, передает корреспондент NUR.KZ.

О Нурлане и его маме мы писали немногим менее года назад. Мужчина уже тогда страдал этой болезнью и очень боялся, что покинет мир, не успев приобрести жилье для мамы. Вместе с ней он проживал на съемном жилье. Однако с помощью неравнодушных граждан удалось собрать средства на покупку небольшого домика в поселке.

Казалось бы, проблема отступила, Нурлан стал заниматься любимой работой - он шьет на заказ. Но трудности со здоровьем внесли свои коррективы.

Болезнь ему была диагностирована восемь лет назад. За это время фиброз полностью поразил его правое легкое, которое больше не работает. Левое легкое тоже покрывается фиброзом. Операцию по удалению этого органа провести невозможно, говорит мужчина.

"Фиброз распространяется снизу вверх. Я хотел сделать операцию по удалению правого нерабочего легкого, но врачи сказали, что это не целесообразно и я не выдержу, так как для этого нужно, чтобы второе легкое было здоровое.

Пересадку легких в нашей стране делают в порядке очереди и надо ждать донора, а это очень долго. Время для меня - главный ресурс, мне не так долго осталось жить в таком состоянии. На данный момент я страдаю нехваткой воздуха и сильными приступами одышки, идет уплотнение легочной ткани в оставшемся левом легком.

С фиброзом долго не живут - максимум пять лет, говорили мне врачи. Но, как видите, я уже восьмой год держусь, наверное, есть мое предназначение в этом мире", - делится мужчина.

Нурлан пытается вести переговоры с зарубежными клиниками, в том числе с медицинскими учреждениями в Беларуси. Но чтобы приступить к реальным действиям, необходимо собрать 42 миллиона тенге. Этой суммы у него нет – мужчина живет на пособие по инвалидности, у него нет родственников, которые могли бы помочь.

"Я живу с мамой. В прошлом году, благодаря помощи неравнодушных людей, нам удалось купить ей квартиру в поселке. Теперь, если меня не станет, она не останется на улице", – говорит он.

Несмотря на болезнь, Нурлан не опускает руки. Он не может работать полноценно, но иногда шьет что-то дома, чтобы не терять себя. Однако собрать крупную сумму маленькой семье не под силу.

"Помогите, пожалуйста, кто сколько сможет. Любая сумма и любые действия - это большая помощь", - обратился он к казахстанцам.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1438 9170

Halyk: 4003 0351 9530 8361

Карты привязаны к номеру: +7 707 799 70 78 Нурлан У.