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Пациенты остались без рецептов на лекарства из-за нехватки бланков в больницах Алматы

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Жительница Алматы Тамара Веемеева и супруг
Жительница Алматы Тамара Веемеева и супруг. Кадр из видео: "Седьмой канал"

Алматинцы, страдающие онкологией, столкнулись с проблемой дефицита специальных бланков, которые нужны для получения препаратов, сообщает "Седьмой канал".

По информации телеканала, речь идет о розовых бланках с водяными знаками, которые необходимы для получения сильнодействующих обезболивающих препаратов. Отмечается, что раньше их использовали только в качестве рецептов для пациентов с онкологией и тяжелобольных, а с января этого года эти бумаги стали обязательными и для наркозависимых на заместительной терапии. Сообщается, что в результате болеющие раком остались без рецептов.

Например, супруг Тамары Веемеевой борется с онкологией больше 20 лет. С недавних пор боли у мужчины стали невыносимыми. Обычные обезболивающие препараты уже не помогают, а с получением более сильных лекарств возникли проблемы.

"Он (доктор - прим.ред.) посмотрел, назначил вот этот трамадол. Я где-то неделю поколола. Вижу, что ему не помогает. Знаете, я этот трамадол просто, ну, как вот для галочки, что ли, я колю. Зачем? Он же живой. Ему больно. Он все время, когда начинается боль, он плачет, просит меня сделать что-нибудь. Что я могу ему сделать? У меня нет ничего", - поделилась женщина.

Почему закончились бланки, высказалась главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Кувирова.

"Эти бланки изготавливают в специальных лицензированных типографиях, потому что это защищенные бумаги, и для этого нужно проводить тендер, нужно заключать договоры, нужно печатать эти бланки. Все это время, которого у больных, испытывающих боль прямо сейчас, нет.

Нет этого времени, мы не можем свою боль отложить. И мы говорим о сложной боли, о тяжелой боли, о сильной боли, которая по шкале от 0 до 10 будет, 6, 7, 8, 9, 10. То есть это невыносимая и нестерпимая боль, которая лечится именно сильнодействующими наркосодержащими препаратами",- высказалась Кувирова.

В управлении здравоохранения Алматы о проблеме знают и уверяют, что уже заказали необходимое количество бланков для всех больниц города.

"На сегодняшний день поставка розовых бланков для выписывания наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществлена во все поликлиники города Алматы. Ситуация возникла в связи с внесением изменений в приказ министра здравоохранения номер 32, согласно которым с февраля 2025 года препараты, отпускаемые по специальным рецептурным бланкам, включая метадон, подлежат оформлению исключительно на розовых бланках.

В связи с этим возникла острая необходимость дополнительного количества указанных бланков для медицинских организаций города Алматы. Сразу же была проведена работа по поиску поставщика и получения коммерческого предложения с указанием необходимого количества суммы",- прокомментировала и.о. руководителя отдела управления общественного здравоохранения Алматы Айжулдыз Ахметченова.

По словам Гульнары Кунировой, Казахстан в мировом рейтинге по обезболиванию занимает последние строчки. По подсчетам экспертов, до 95 % всех онкобольных умирают в муках без обезболивания.

Напомним, летом прошлого года фонд "Қазақстан халқына" сообщил о поступлении обращений от акиматов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами.

А депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщал, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

Позже главный внештатный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова заявила, что "ни один онкопациент в этой ситуации не пострадает". Далее был еще один комментарий от представителей Минздрава.

В феврале этого года в Минздраве сообщили о намерении исключить препараты для лечения 32 заболеваний из списка бесплатных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2242347-pacienty-ostalis-bez-receptov-na-lekarstva-iz-za-nehvatki-blankov-v-bolnicah-almaty/