Появились боли в спине и ногах: девочка из Усть-Каменогорска страдает раком крови

8-летняя Даша из Усть-Каменогорска жила обычной жизнью до прошлого года - тогда у девочки появились боли в спине и ногах. После обследования выяснилось - у Даши рак крови, передает NUR.KZ.

Когда Даша начала жаловаться на боли в ногах и спине, врачи ничего не обнаружили на рентгене и прописали обезболивающие мази. В сентябре у девочки поднялась температура, которую списали на ОРВИ. Так как температура не спадала несколько дней, Даше выписали антибиотики. Однако они тоже не помогли.

"Нам сказали сдать анализы и приехать в больницу. Показатели крови у Даши были очень низкие, нас госпитализировали в Усть-Каменогорский Центр матери и ребенка. Там дочери поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз" (рак крови).

2 октября 2024 года нас отправили санавиацией в Алматы в НЦПиДХ в онкологическое отделение на лечение. Не закончив первый протокол лечения, мы улетели в клинику в Турцию. Здесь нам сделали УЗИ, МРТ, КТ и продолжили начатое лечение.

Даша в надежных руках, но, к сожалению, лечение очень дорогостоящее, для нашей семьи это - неподъемная сумма", - говорит мама девочки, Марина Иванчикова.

Согласно счету из клиники, лечение Даши будет стоить 155 000 000 тенге. С помощью родных, близких и неравнодушных людей семье удалось собрать часть суммы, но остаток еще большой - около 138 500 000 тенге.

"Нам самостоятельно никогда не собрать таких денег. Жилья у нас своего нет, чтобы его продать. Мы просим о помощи всех казахстанцев. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь Даши", - говорит Марина.

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