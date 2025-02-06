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Восемь лет борьбы с лейкозом: алматинка ищет средства на свое лечение в Турции

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Гульдана Келтирбай
Гульдана Келтирбай. Фото: из личного архива

Алматинка Гульдана Келтирбай уже восемь лет борется с лейкозом - раком крови. Она успела победить свою болезнь, но рак вернулся с новой силой, передает корреспондент NUR.KZ.

О своем диагнозе Гульдана Келтирбай узнала 8 лет назад, когда еще была студенткой колледжа. Началось все с высокой температуры. Сначала девушка подумала, что это обычная простуда. Но болезнь долго не проходила, а состояние ухудшалось.

Врачи выявили острый лимфобластный лейкоз. Несколько лет ушло на борьбу с болезнью, которая оказалась успешной - Гульдана вышла в ремиссию. Девушка была счастлива, она вышла замуж и родила сына.

Однако в 2022 году у нее случился рецидив. Борьба за жизнь и здоровье продолжилась. Сейчас Гульдане требуется пересадка костного мозга. По словам девушки, ее очередь в листе ожидания не приближается, а средств на платную операцию у семьи нет. Тем не менее Гульдане предстоит лечение в турецкой клинике, счет за которое составляет на сегодня 20 млн тенге.

Кроме болезни Гульданы, семья борется за здоровье сына - мальчику диагностировали краниосиностоз - раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному объему черепа, его деформации. Мальчику установили специальную пластину, но теперь ее необходимо убрать хирургическим путем.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1127 2361

Halyk: 4405 6397 7317 0616

GULDANA KELTIRBAY

Карты привязаны к номеру: +7 705 808 88 69

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2218161-vosem-let-borby-s-leykozom-almatinka-ishchet-sredstva-na-svoe-lechenie-v-turcii/