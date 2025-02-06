Восемь лет борьбы с лейкозом: алматинка ищет средства на свое лечение в Турции

Алматинка Гульдана Келтирбай уже восемь лет борется с лейкозом - раком крови. Она успела победить свою болезнь, но рак вернулся с новой силой, передает корреспондент NUR.KZ.

О своем диагнозе Гульдана Келтирбай узнала 8 лет назад, когда еще была студенткой колледжа. Началось все с высокой температуры. Сначала девушка подумала, что это обычная простуда. Но болезнь долго не проходила, а состояние ухудшалось.

Врачи выявили острый лимфобластный лейкоз. Несколько лет ушло на борьбу с болезнью, которая оказалась успешной - Гульдана вышла в ремиссию. Девушка была счастлива, она вышла замуж и родила сына.

Однако в 2022 году у нее случился рецидив. Борьба за жизнь и здоровье продолжилась. Сейчас Гульдане требуется пересадка костного мозга. По словам девушки, ее очередь в листе ожидания не приближается, а средств на платную операцию у семьи нет. Тем не менее Гульдане предстоит лечение в турецкой клинике, счет за которое составляет на сегодня 20 млн тенге.

Кроме болезни Гульданы, семья борется за здоровье сына - мальчику диагностировали краниосиностоз - раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному объему черепа, его деформации. Мальчику установили специальную пластину, но теперь ее необходимо убрать хирургическим путем.

Реквизиты:

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GULDANA KELTIRBAY

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