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Мальчику с ДЦП из Алматинской области требуется 885 тыс. тенге, чтобы встать на ноги

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Ибрагим
Ибрагим. Фото: из личного архива

4-летний Ибрагим из Алматинской области страдает ДЦП и эпилепсией. Ребенку нужна реабилитация, чтобы встать на ноги, но денег на нее у семьи нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрагим родился в срок, но на третий день жизни у него произошло апноэ, а также субарахноидальное кровоизлияние, отек мозга и судороги. После этого, говорит мама мальчика Фариза Ауесханова, пропали все рефлексы.

"Ребенок был в тяжелом состоянии. До года Ибрагим не развивался. Врачи поставили диагноз: ДЦП атонико-атактическая форма, эпилепсия (симптоматическая форма). Так как в анамнезе имелись судороги, нам долгое время не  разрешали реабилитацию. Мы боролись с эпилепсией, и нам удалось войти в ремиссию.

С года Ибрагим занимается в центре "Территория успеха". После сеансов остеопата ребенку заметно стало лучше. Ибрагим стал более активным. После ЛФК  научился поднимать голову, затем переворачиваться. В 2 года 5 месяцев он сел. Сейчас сын может стоять у опоры с поддержкой. Это все - заслуга ежедневной работы остеопата, ЛФК-терапевта и дефектолога", - говорит мама.

Фариза уверена - без реабилитации Ибрагим не сможет встать на ноги. Очередной курс обойдется в 885 тысяч тенге. Мальчик очень старается, отмечает мама, хочет играть, бегать со сверстниками. Родители просят всех неравнодушных граждан помочь в достижении цели.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430344848327 Фариза А.

Тел.: +7 7055673796

Instagram @fari_auyeskhanova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2216522-malchiku-s-dcp-iz-almatinskoy-oblasti-trebuetsya-885-tys-tenge-chtoby-vstat-na-nogi/