Британские депутаты призвали признать ситуацию с расстройствами пищевого поведения чрезвычайной, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В докладе Межпартийной парламентской группы по расстройствам пищевого поведения отмечается, что из-за нехватки адекватной помощи существует угроза для жизни британских граждан. Рост числа таких заболеваний, как анорексия и булимия, за последние 10 лет был назван тревожным. По словам депутатов, ситуация требует неотложных мер.

Особое внимание уделено необходимости повышения осведомленности о разных типах расстройств пищевого поведения и их влиянии на людей всех возрастов, национальностей и полов.

Представители NHS England признали, что службы перегружены, но подчеркнули, что все психиатрические фонды предлагают подросткам и молодым людям раннюю помощь.

Депутаты в течение полугода собирали свидетельства пациентов, семей, врачей и ученых. В докладе отмечается, что расстройства пищевого поведения часто неправильно воспринимаются как образ жизни, присущий девочкам-подросткам, хотя на самом деле это серьезные, но излечимые психические заболевания.