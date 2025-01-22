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Британские депутаты призвали признать ситуацию с расстройствами пищевого поведения чрезвычайной

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Приготовленная во фритюре еда на подносе
Еда. Иллюстративное фото: Unsplash/Farhad Ibrahimzade

Британские депутаты призвали признать ситуацию с расстройствами пищевого поведения чрезвычайной, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В докладе Межпартийной парламентской группы по расстройствам пищевого поведения отмечается, что из-за нехватки адекватной помощи существует угроза для жизни британских граждан. Рост числа таких заболеваний, как анорексия и булимия, за последние 10 лет был назван тревожным. По словам депутатов, ситуация требует неотложных мер.

Особое внимание уделено необходимости повышения осведомленности о разных типах расстройств пищевого поведения и их влиянии на людей всех возрастов, национальностей и полов.

Представители NHS England признали, что службы перегружены, но подчеркнули, что все психиатрические фонды предлагают подросткам и молодым людям раннюю помощь.

Депутаты в течение полугода собирали свидетельства пациентов, семей, врачей и ученых. В докладе отмечается, что расстройства пищевого поведения часто неправильно воспринимаются как образ жизни, присущий девочкам-подросткам, хотя на самом деле это серьезные, но излечимые психические заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2214072-britanskie-deputaty-prizvali-priznat-situaciyu-s-rasstroystvami-pishchevogo-povedeniya-chrezvychaynoy/

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