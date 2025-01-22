Британские депутаты призвали признать ситуацию с расстройствами пищевого поведения чрезвычайной
Опубликовано:
Британские депутаты призвали признать ситуацию с расстройствами пищевого поведения чрезвычайной, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
В докладе Межпартийной парламентской группы по расстройствам пищевого поведения отмечается, что из-за нехватки адекватной помощи существует угроза для жизни британских граждан. Рост числа таких заболеваний, как анорексия и булимия, за последние 10 лет был назван тревожным. По словам депутатов, ситуация требует неотложных мер.
Особое внимание уделено необходимости повышения осведомленности о разных типах расстройств пищевого поведения и их влиянии на людей всех возрастов, национальностей и полов.
Представители NHS England признали, что службы перегружены, но подчеркнули, что все психиатрические фонды предлагают подросткам и молодым людям раннюю помощь.
Депутаты в течение полугода собирали свидетельства пациентов, семей, врачей и ученых. В докладе отмечается, что расстройства пищевого поведения часто неправильно воспринимаются как образ жизни, присущий девочкам-подросткам, хотя на самом деле это серьезные, но излечимые психические заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2214072-britanskie-deputaty-prizvali-priznat-situaciyu-s-rasstroystvami-pishchevogo-povedeniya-chrezvychaynoy/