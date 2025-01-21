Ученые: Укусы клещей могут вызывать серьезные аллергические реакции на лекарства

Новое исследование показало, что укусы клещей могут вызывать серьезные аллергические реакции на лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили, что в регионах США с высокой распространенностью клещей-одиночек до 9% необъяснимых анафилактических реакций могут быть связаны с синдромом альфа-гал. Это состояние вызывается аллергией на углевод галактозо-альфа-1,3-галактозу, который содержится во всех млекопитающих, кроме людей и некоторых приматов.

Ранее синдром альфа-гал был известен как пищевая аллергия на красное мясо, но исследователи предполагают, что он может быть гораздо шире. Помимо реакции на мясо, аллергия может проявляться на желатин (встречается в мармеладе и йогурте), косметику (например, шампуни с кератином) и дезодоранты (содержащие ланолин из овечьей шерсти).

Шарон Форсайт, глава некоммерческой организации Alpha-gal Alliance, подчеркнула, что синдром также связан с серьёзными реакциями на лекарства. Среди таких препаратов особенно выделяются противораковые средства и противоядия от укусов змей, о чем должны помнить врачи и пациенты.