Медсестра с туберкулезом работала в детской больнице в Актобе

В Актобе у 21-летней медсестры выявили туберкулез спустя год работы в детской реанимации. Проверяют 326 контактных, случаев заражения пока не зафиксировано, передает "Диапазон".

Заболевание у медсестры выявили в декабре 2024 года. В настоящее время началась проверка всех контактных.

10 января в одном из городских пабликов появилось сообщение от женщины, которая год назад с ребенком лежала в областной детской больнице. Она писала, что ей позвонили из поликлиники и сказали, что ребенка надо обследовать на туберкулез, потому что в этот период в больнице "работал врач с открытой формой туберкулеза".

"Спокойно говорят, что он подделал флюорографию и так работал", - написала женщина.

Подписчики тут же стали комментировать пост. Одни писали, что от туберкулеза никто не застрахован и, если требуют, надо провериться, другие возмущались, почему такого "врача" допустили к работе, и уверяли, что "профосмотры покупают".

Как оказалось, туберкулез выявили вовсе не у врача, а у медсестры, ей всего 21 год. Девушку приняли на работу в реанимацию детской больницы в декабре 2023 года. При устройстве она предоставила заключение флюорографии легких и снимок, который показывал: патологий у нее нет.

В сентябре прошлого года девушка заболела, ушла на больничный. Диагноз - пневмония. Больная лечилась, но должного эффекта это не давало. У нее держалась повышенная температура, она кашляла, была слабость. 23 декабря девушка решила пройти КТ легких, у нее определили туберкулез БК+. Больную сразу госпитализировали.

Когда об этом стало известно, все 55 сотрудников больницы, которые тесно контактировали с медсестрой, прошли обследование на туберкулез. Обследуют и детей, которые получали лечение в реанимационном отделении в период ее работы.

"Многопрофильная областная детская больница оказывает экстренную помощь больным. Дети получают неотложную медпомощь без выяснения эпидстатуса.

Ежегодно в больнице проходят лечение более 14 тысяч детей и их родителей, среди них много невакцинированных. Поэтому сотрудники больницы не застрахованы от заражения туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями", - говорят в больнице.

Департамент санэпидконтроля сообщил: по работе и домашнему очагу подлежит обследованию 326 контактных лиц, ни одного случая туберкулеза не выявили, обследование продолжается.

"Всем, кому рекомендуют пройти обследование, нужно его пройти. Обычно, если выявляют туббольного, проверяют всех в семье, на предприятии или в классе.

Но вероятность заражения выше всего семье, члены семьи в постоянном контакте, они дышат одним воздухом.

В классе, больнице, на предприятии заражение маловероятно, но полагается проверить всех", - говорит главврач областного фтизиопульманологического центра Ерлан Татимов.

Ранее аким СКО Гауез Нурмагамбетов в СЦК прокомментировал ситуацию с медсестрой, которая с открытой формой туберкулеза продолжала работать в детском саду Петропавловска.

Также стало известно, что в общеобразовательной средней школе №33 Шымкента в начальных классах уроки вела учительница, болеющая туберкулезом.