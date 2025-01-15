Врачи призвали пересмотреть глобальный подход к диагностике ожирения

Врачи выступили с призывом пересмотреть подход к диагностике ожирения, сосредоточив внимание на недостатках индекса массы тела (ИМТ) как основного критерия, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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ИМТ, основанный на соотношении роста и веса, долгое время использовался для определения избыточного жира в организме и оценки состояния здоровья. Однако эксперты предупреждают, что этот показатель может быть ненадежным, что приводит к неправильной диагностике у миллионов людей.

Существуют опасения, что ИМТ не всегда отражает реальное состояние здоровья, что может способствовать как недооценке, так и переоценке ожирения. Это, в свою очередь, наносит вред как отдельным пациентам, так и обществу в целом, создавая дополнительные финансовые и социальные издержки.

Группа из десятков международных экспертов, представляющих такие области, как эндокринология, диетология, хирургия и общественное здравоохранение, призывает к радикальному пересмотру методов диагностики. Они утверждают, что необходим более точный и комплексный подход к борьбе с заболеванием, которое уже затрагивает более миллиарда человек и обходится странам в миллиарды долларов ежегодно.