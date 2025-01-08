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Врачи: Употребление сладких напитков приводит к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям

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Стакан газировки со льдом
Газировка. Иллюстративное фото: pexels.com

Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к росту случаев диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, сахаросодержащие напитки ежегодно вызывают около 340 тысяч смертей, связанных с диабетом 2 типа и болезнями сердца. Это исследование стало одной из крупнейших попыток оценить влияние привычек питания на глобальное здоровье.

Анализ показал, что в 2020 году сладкие напитки стали причиной 2,2 млн новых случаев диабета 2 типа и 1,2 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно пострадали страны Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, где зафиксирована непропорционально высокая заболеваемость.

Новое исследование демонстрирует резкий рост показателей по сравнению с предыдущими оценками. Например, в 2015 году исследование, опубликованное в журнале Circulation, оценивало число смертей от сладких напитков в 2010 году в 184 тысячи человек.

Таким образом, проблема становится все более острой, требуя пересмотра питания и мер по сокращению потребления сахара в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2209332-vrachi-upotreblenie-sladkih-napitkov-privodit-k-diabetu-i-serdechno-sosudistym-zabolevaniyam/

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