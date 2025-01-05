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"Безопасной дозы алкоголя не существует": главный хирург США сделал громкое заявление

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Мужчина выбирает алкоголь
Мужчина покупает алкоголь. Иллюстративное фото: standret / Getty Images

Главный хирург США заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. По его словам, даже один бокал вина в день способен нанести вред здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В новейшем докладе главного хирурга США Вивека Мурти утверждается, что даже небольшое количество алкоголя может быть вредным и повышать риск развития рака.

"Алкоголь — общепризнанная, предотвратимая причина рака, ежегодно приводящая к 100 тысячам случаев заболевания и 20 тысячам смертей от рака в Соединенных Штатах.

Это превышает показатель в 13 500 смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем", — говорится в Рекомендациях главного хирурга.

В докладе он ссылается на исследования, которые выявили четкую связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития семи видов рака, включая рак молочной железы.

"Теперь мы знаем, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует, и что алкоголь является известным канцерогеном", — отметил доктор Фаиз Бора, профессор хирургии и региональный заведующий кафедрой хирургии в Hackensack Meridian Health и Hackensack Meridian School of Medicine.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2208168-bezopasnoy-dozy-alkogolya-ne-sushchestvuet-glavnyy-hirurg-ssha-sdelal-gromkoe-zayavlenie/

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