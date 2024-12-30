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Одна сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут, заявили врачи

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Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Врачи заявили, что одна сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут, что почти вдвое превышает оценку 2000 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Курильщиков призывают отказаться от своей пагубной привычки в 2025 году после того, как новая оценка вреда сигарет показала, что они сокращают продолжительность жизни даже больше, чем предполагали врачи.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что в среднем одна сигарета отнимает у человека около 20 минут жизни. Это означает, что обычная пачка из 20 сигарет может сократить жизнь человека почти на семь часов.

Согласно анализу, курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, может предотвратить потерю целого дня жизни уже 8 января, если бросит курить 1 января. К 5 февраля он сможет увеличить продолжительность жизни на неделю, а к 5 августа — на целый месяц. К концу года он может сохранить 50 дней жизни, отмечается в исследовании.

"Люди, как правило, знают, что курение вредно, но склонны недооценивать, насколько оно вредно. В среднем курильщики теряют около десяти лет жизни. Это 10 лет драгоценного времени с близкими", — говорит доктор Сара Джексон, главный научный сотрудник исследовательской группы по алкоголю и табаку в Университетском колледже Лондона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2206740-odna-sigareta-sokrashchaet-prodolzhitelnost-zhizni-na-20-minut-zayavili-vrachi/

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