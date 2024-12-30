Одна сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут, заявили врачи

Врачи заявили, что одна сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут, что почти вдвое превышает оценку 2000 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Курильщиков призывают отказаться от своей пагубной привычки в 2025 году после того, как новая оценка вреда сигарет показала, что они сокращают продолжительность жизни даже больше, чем предполагали врачи.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что в среднем одна сигарета отнимает у человека около 20 минут жизни. Это означает, что обычная пачка из 20 сигарет может сократить жизнь человека почти на семь часов.

Согласно анализу, курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, может предотвратить потерю целого дня жизни уже 8 января, если бросит курить 1 января. К 5 февраля он сможет увеличить продолжительность жизни на неделю, а к 5 августа — на целый месяц. К концу года он может сохранить 50 дней жизни, отмечается в исследовании.

"Люди, как правило, знают, что курение вредно, но склонны недооценивать, насколько оно вредно. В среднем курильщики теряют около десяти лет жизни. Это 10 лет драгоценного времени с близкими", — говорит доктор Сара Джексон, главный научный сотрудник исследовательской группы по алкоголю и табаку в Университетском колледже Лондона.