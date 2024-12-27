Врачи: Вирус птичьего гриппа показал мутации у пациента с первым тяжелым случаем заражения в США

Вирус птичьего гриппа показал мутации у пациента с первым тяжелым случаем заражения в США. Об этом заявили американские органы здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что анализ образцов, взятых у пациента с первым зарегистрированным тяжелым случаем птичьего гриппа, выявил мутации, отсутствующие в образцах, полученных от инфицированной стаи птиц на заднем дворе его дома.

По данным CDC, в образце пациента были обнаружены изменения в гене гемагглютинина (HA) — части вируса, которая отвечает за его прикрепление к клеткам человека.

Агентство также подчеркнуло, что риск для населения в связи с этой вспышкой не изменился и по-прежнему остается низким.

Первый тяжелый случай заражения вирусом был зафиксирован у жителя Луизианы старше 65 лет, который страдал тяжелым респираторным заболеванием.