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Врачи: Вирус птичьего гриппа показал мутации у пациента с первым тяжелым случаем заражения в США

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Человек в респираторе и защитной одежде держит в руках курицу
Птичий грипп. Иллюстративное фото: Peter Garrard Beck / Getty Images

Вирус птичьего гриппа показал мутации у пациента с первым тяжелым случаем заражения в США. Об этом заявили американские органы здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что анализ образцов, взятых у пациента с первым зарегистрированным тяжелым случаем птичьего гриппа, выявил мутации, отсутствующие в образцах, полученных от инфицированной стаи птиц на заднем дворе его дома.

По данным CDC, в образце пациента были обнаружены изменения в гене гемагглютинина (HA) — части вируса, которая отвечает за его прикрепление к клеткам человека.

Агентство также подчеркнуло, что риск для населения в связи с этой вспышкой не изменился и по-прежнему остается низким.

Первый тяжелый случай заражения вирусом был зафиксирован у жителя Луизианы старше 65 лет, который страдал тяжелым респираторным заболеванием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2205918-vrachi-virus-ptichego-grippa-pokazal-mutacii-u-pacienta-s-pervym-tyazhelym-sluchaem-zarazheniya-v-ssha/

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