Число случаев коклюша в США достигло десятилетнего максимума — зарегистрировано более 32 тысяч случаев, что почти в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Заболеваемость коклюшем в Соединенных Штатах продолжает расти. В этом году число зарегистрированных случаев составило свыше 32 тысяч, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано около 6500 случаев. Этот показатель стал самым высоким за последние десять лет.

Эксперты в области здравоохранения связывают рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации, а также с ослаблением иммунитета из-за мер изоляции, введенных в период пандемии коронавируса.

Коклюш, вызываемый бактерией Bordetella pertussis, легко передается воздушно-капельным путем. Дети младше 1 года, чья иммунная система еще не сформировалась, находятся в группе наибольшего риска как по вероятности заражения, так и по тяжести течения заболевания.