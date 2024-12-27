"Малыми шагами идем к обычной жизни": жительница Павлодара ищет средства на лечение двоих детей

Бибигуль Амангельды из Павлодара одна воспитывает троих детей, двое из которых имеют проблемы со здоровьем. Сейчас мальчикам нужна реабилитация, а на нее требуется 1,2 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Обе мои беременности развивались хорошо, обоих детей я родила в срок. До полутора лет мой старший сын Мирас не отличался от своих сверстников в развитии. Но затем перестал ходить, избегал контактов, не смотрел в глаза, перестал говорить.

Начались походы в больницу, к логопеду-дефектологу. Сыну назначили лекарства, но, несмотря на лечение, я заметила, что мой сын начал отставать в развитии. Ему выставили диагноз "легкая умственная отсталость" и дали инвалидность в 5 лет", - делится мама мальчиков Бибигуль Амангельды.

Младший сын Бибигуль, Мейржан, родился в 2018 году и уже в 8 месяцев стал ходить. Он хорошо развивался, но ближе к трем годам тоже замолчал. Ему, как и старшему брату, прописали лечение, но диагноз был иным - аутизм.

"Морально я была без сил, я очень долго не хотела и не могла принять тот факт, что мой второй сын тоже, скорее всего, получит инвалидность. Я не могла опустить руки - с детьми мы поехали в Алматы, где прошли курс лечения. Приехав домой, я посвятила себя сыновьям. Они несамостоятельные, не смотрели в глаза, не разговаривали и не понимали, что от них хотят, сами себя не обслуживали, не ели и даже не жевали, а глотали еду.

Пришлось начинать все с начала, с базовых навыков. Я учила детей есть с ложки, мыть руки, умываться и прочее. С трудом ежедневно мы повторяли одни и те же действия. Я всегда старалась смотреть им в глаза, чтобы они тоже в ответ смотрели на меня и поддерживали зрительный контакт. Это было нелегко, но благодаря этому сейчас мои сыновья могут кушать самостоятельно, ходить в уборную, одеваются, смотрят в глаза, показывают, что хотят. А также ходят в развивающий центр. Малыми шагам мы идем к обычной жизни", - говорит Бибигуль.

Но недавно мама заметила у старшего сына агрессию. Кроме того, у мальчика начались "откаты" полученных с таким трудом навыков. Бибигуль считает, что мальчика что-то беспокоит. Он плохо спит и ест.

Мейржан же, напротив, стал выговаривать отдельные слова, но до сих пор не может составить предложение. Он стал неусидчивым и гиперактивным, но спит хорошо, говорит мама.

"Я много слышала о клинике и реабилитационном центре "Ангел" в России. Многие, кто ездил туда на диагностику и реабилитацию, приезжают с хорошей динамикой, с программой подбора лекарств, им пересматривают диагнозы, снимают агрессию и индивидуально подбирают программу реабилитации.

Я обратилась в этот центр, нас готовы принять, но, к сожалению, счет за лечение моих детей очень высок: 1,2 млн тенге. Я воспитываю троих детей одна и не в силах покрыть эти расходы. Помощи мне ждать неоткуда", - заключила Бибигуль.

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Жайдархан Жетибаева, бабушка

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