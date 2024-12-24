Как не отравиться едой на Новый год, рассказала санврач из Алматы

Замруководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова рассказала на брифинге РСК, из-за каких продуктов чаще наступает отравление у горожан и как его избежать, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам санврача, чаще всего отравление наступает из-за готовой продукции с мясными ингредиентами - бутербродов, сэндвичей, салатов. Кроме того, эту продукцию периодически дают маленьким детям, а их пищеварительная система пока не справляется с такими продуктами, отмечает спикер.

Эксперт также дала несколько рекомендаций, как правильно выбрать продукты к новогоднему столу:

Покупайте свежие продукты, проверяйте сроки годности, качество упаковки и избегайте покупок на стихийных рынках.

Убедитесь, что товары имеют сертификаты качества и безопасности.

Соблюдайте температурный режим, особенно для молочных и мясных изделий, храните сырые и готовые продукты отдельно.

Регулярно мойте руки при приготовлении пищи и соблюдайте санитарные нормы.

Мясо и рыба должны быть хорошо приготовлены; для проверки готовности используйте кулинарный термометр.

Не оставляйте еду на столе более двух часов и избегайте многократного разогрева блюд.

Проверяйте алкогольные напитки на наличие повреждений упаковки и срок годности.

"Мы призываем родителей обучать детей основам гигиены и рассказывать о симптомах отравления, таких как тошнота, рвота или диарея. В случае появления таких признаков незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью", - подчеркнула Каткенова.

Самой частой причиной отравления в общепите является состояние здоровья сотрудников таких заведений: они легко могут не проходить медосмотры, а купить себе медицинскую книжку. Чтобы свести к минимуму такие случаи, с 2025 года выдаваться медкнижки будут только в электронном виде. Для этой цели, по словам эксперта, уже создан специальный сайт.

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