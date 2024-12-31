Как избежать похмелья после встречи Нового года, рассказал нарколог

Новогодние праздники - это не только веселье и обильный дастархан, но и нередко - большое количество алкоголя, ведь бокалом шампанского торжество, как правило, не обходится, передает NUR.KZ.

Однако это чревато возникновением похмельного синдрома наутро. Врач Центральной городской клинической больницы города Алматы Эркин Утежанов рассказал, как свести к минимуму неприятные последствия новогодней ночи.

Эксперт обозначил два важных правила, которые нужно соблюдать при употреблении алкоголя: спиртное нужно употреблять только на сытый желудок и при этом не смешивать его виды между собой.

Эти правила известны всем, но, увы, в новогоднюю ночь соблюдают их далеко не всегда. Не стоит забывать и то, что похмелье – это постинтоксикационное состояние, вызванное злоупотреблением алкоголя. Лучший способ избежать этого состояния — контролировать количество выпитого.

Если избежать неприятных последствий не удалось и похмелье сопровождается головной болью, раздражительностью, сухостью во рту, тошнотой и общей слабостью, то на этот случай врач дал советы, как свести неприятные последствия к минимуму:

Для восстановления водно-солевого баланса пейте чистую воду, минеральную воду или травяные чаи.

Напитки с содержанием солей, такие как специальные растворы или огуречный рассол, помогут восстановить баланс электролитов.

Ешьте бульоны или другие легкие блюда, чтобы облегчить работу желудка. Избегайте жирной и тяжелой пищи.

Дайте организму время отдохнуть и восстановиться. Лежите в комфортной обстановке, избегая физических нагрузок.

Алкоголь разрушает витамины группы B. Употребляйте продукты с их содержанием или витаминные комплексы.

Если болит голова, приложите холодный компресс ко лбу для облегчения состояния.

Миф о том, что "опохмел" помогает, лишь усугубляет интоксикацию.

"Если у вас наблюдаются тяжелые симптомы (сильная слабость, нарушение сознания, учащенное сердцебиение), немедленно обратитесь к наркологу или в ближайшее медицинское учреждение", - подчеркнул Эркин Утежанов.

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