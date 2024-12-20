Рост заболеваемости корью отмечают в Павлодарской области

Павлодарские врачи сообщают о росте заболеваемости корью и настаивают на иммунизации, причем не только детей, но и непривитых взрослых, передает Pavlodarnews.kz.

По информации заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Замзагуль Дощановой, если в прошлом году в регионе корью болели 245 человек, то в этом году уже 1623.

Иммунитет против кори в регионе сформировался, но есть и отказы от вакцинации.

"Многие родители думают, что если в области количество заболевших корью незначительно, то вакцинироваться не нужно. Кто-то думает, что вакцинация опаснее, чем сама болезнь. Но не стоит забывать, что при массовых отказах от вакцинации инфекция возвращается. Ребенка нужно прививать согласно календарю профилактических прививок", - говорит Замзагуль Дощанова.

Как рассказала спикер, заболели 12 привитых детей. Вакцину они получили во время обострения хронических заболеваний, когда иммунитет не успевает сформироваться.

Заместитель директора детской областной больницы Асель Байганова сообщила, что в инфекционном стационаре к имеющимся 200 местам в этот эпидсезон добавили еще 20. Сейчас стационар заполнен на 97%.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.