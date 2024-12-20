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"На кону жизнь сыночка": мальчику из Уральска требуется лечение в Турции от рака крови

Опубликовано:

Султан
Султан. Фото: из личного архива

4-летний Султан из Уральска болеет острым лимфобластным лейкозом - раком крови. Сейчас он проходит дорогостоящее лечение в Турции, на которое у семьи не хватает средств, передает NUR.KZ.

Султан родился здоровым ребенком. До трех лет он часто болел простудными заболеваниями. Иногда это сопровождалось рвотой и жидким стулом. В последнее время ребенок стал часто уставать, иногда на теле появлялись синячки.

"Мы никогда не занимались самолечением и всегда обращались к врачам. В конце сентября этого года Султан пожаловался на боли в животике. Мы незамедлительно обратились за медицинской помощью. Сыну поставили диагноз "инфекционное отравление", назначили необходимые препараты и отправили в поликлинику. 

В поликлинике взяли анализ крови и провели УЗИ, на котором было обнаружено значительное увеличение селезенки. По анализам крови предположили сразу худшее, так как гемоглобин был 45. 1 октября нас отправили в детскую больницу и в тот же день экстренно госпитализировали. Там подтвердили все анализы. В этот день Султан получил первое переливание крови", - делится мама мальчика Назира Ерик.

В больнице Султану сделали пункцию и провели биопсию костного мозга. По всем анализам в костном мозге присутствовали раковые клетки.

"Мы находились в полном шоке и стали искать выход и связываться с различными клиниками, родителями деток с таким же диагнозом. Нам было предложено очень много вариантов, голова шла кругом. Мы связались с турецкой клиникой и нас незамедлительно пригласили на лечение.

Остро встал вопрос с оплатой, так как лечение стоит 126 000 долларов. Таких денег у нас нет, мы - обычная среднестатистическая семья, оба работаем. Собрали что смогли, помогли друзья, родственники, и экстренно, уже с очень плохими показателями, мы увезли сына в клинику в Стамбул.

На сегодняшний день мы прошли полное обследование, где диагноз подтвердили и подключили Султану первую в его жизни химиотерапию. Обращаюсь к вам с мольбой о помощи, просим откликнуться на нашу беду всех неравнодушных людей. Сейчас на кону жизнь нашего сыночка", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1188 7366

Halyk: 4444 8234 2320 5161

Назира Е., мама

Контактный номер +7-776-915-46-20

Instagram @help_sultan2020

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2202141-na-konu-zhizn-synochka-malchiku-iz-uralska-trebuetsya-lechenie-v-turcii-ot-raka-krovi/

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