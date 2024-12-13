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Эзотерика

Поражение крови 80%: 1,5-годовалый мальчик из Актау нуждается в лечении от лейкоза

Опубликовано:

Мальчик стоит на кровати
Галымжан. Фото: из личного архива

Галымжану из Актау всего полтора года, но малыш уже сражается за свою жизнь со страшной болезнью - раком крови с поражением 80%, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители мальчика не опускают руки - они повезли сына в клинику Стамбула, где мальчик проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза.

"Благодаря помощи наших неравнодушных людей мы смогли оплатить первую операцию по пересадке костного мозга и реабилитацию. К сожалению, через два месяца после операции у сына не прижились клетки донора и случился рецидив.

Раковые клетки снова стали очень быстро увеличиваться в крови. Галымжану срочно требуется еще два курса химиотерапии и повторная операция по пересадке костного мозга от другого донора.

После получения высокодозной химиотерапии и проведенной операции вся иммунная система Галымжана слабая, и он должен находиться постоянно под капельницей, препаратами и получать антибиотики", - говорит мама мальчика, Асия Карибаева.

Сейчас семье нужно оплатить два курса химиотерапии и повторную трансплантацию костного мозга на общую сумму 65 тысяч долларов - 34 млн тенге.

"Для нашей семьи это огромная сумма. Маленький Галымжан с 4-месячного возраста борется со страшной болезнью. Помогите, пожалуйста, спасти сына", - говорит Асия.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7956 4758 Жасулан К., папа

Тел.: +7 777 444 06 02 Асия, мама

Тел.: +7 701 224 49 00 Жасулан, папа

Instagram @help.galymzhan.aktau

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2199416-porazhenie-krovi-80-1-5-godovalyy-malchik-iz-aktau-nuzhdaetsya-v-lechenii-ot-leykoza/

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