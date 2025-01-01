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"Где моя борода?": как алматинцы попадают в вытрезвитель, празднуя Новый год

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Грустный Дед Мороз сидит на снегу
Грустный Дед Мороз. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Поднять бокал шампанского под бой курантов на Новый год - такой же атрибут праздника, как мандарины. NUR.KZ поинтересовался у экспертов, как уберечься от похмелья 1 января.

Врач-нарколог, глава Центра психического здоровья Алматы (в его состав входит медвытрезвитель – прим. ред.) Сапар Рахменшеев категоричен: он рекомендует воздерживаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь.

"Не существует безопасных доз алкоголя. Вред здоровью он наносит независимо от объема и качества. Некоторые думают: если я возьму дорогой алкоголь, у меня отравления организма не будет, не будет зависимости. Нет разницы, дорогой он или нет.

Все равно в организм поступает спирт. Идет отравление организма, и он будет реагировать: заболит голова, поднимется давление, усилится сердцебиение. Почему люди начинают опохмеляться: когда они пьют 100 грамм, это состояние временно проходит. Но потом оно может вернуться", - отмечает Рахменшеев.

"Где моя борода?"

Также глава Центра психического здоровья рассказал, что в новогодние праздники в медвытрезвитель поступает больше людей, чем в обычные дни. Как правило, в непраздничные сутки привозят около 10-20 пьяных, а, например, 1 января 2023 года поступило 16 человек, на следующий день – уже 28. При этом в 2024 году число поступивших в вытрезвитель в первые дни года увеличилось на 46%.

Врач вспоминает курьезную историю, когда в новогоднюю ночь в центр привезли Деда Мороза. Правда, у него не было белой бороды. Алматинец так переживал, что вышел из образа, и постоянно спрашивал у всех сотрудников центра: "Где моя борода?".

Через какое-то время медики не выдержали и, чтобы успокоить мужчину, соорудили ему бороду из ваты. Только после этого он расслабился, улыбался всем медсестрам, и, отоспавшись через три часа, поздравил всех с Новым годом. А после его забрали домой родственники.

Оказалось, он отправился в костюме поздравлять друзей и знакомых и, вместо того, чтобы вернуться домой к полуночи, уснул на скамейке. В вытрезвитель его доставил полицейский патруль.

Как не страдать от похмелья

Диетолог, президент Ассоциации нутрициологов и диетологов Алматы Лилия Карпусевич не столь категорична. По ее мнению, самая безопасная для здоровья и фигуры дозировка - это две порции крепкого напитка для мужчины или два бокала вина, и одна порция - для женщин.

"Лучше выбирать несладкие варианты алкоголя, отказаться от сладких игристых вин, сладких коктейлей, ликеров. Также важно поддерживать уровень магния и электролитов в организме. Поэтому перед употреблением алкоголя важно пить воду", - добавляет эксперт.

Также она советует принять после новогоднего застолья сорбент для того, чтобы ускорить очищение организма после интоксикации.

Напомним, в 2025 году казахстанцы отдохнут на новогодних праздниках четыре дня, с 1 по 4 января. Воскресенье, 5 января, будет рабочим днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2197221-gde-moya-boroda-kak-almatincy-popadayut-v-vytrezvitel-prazdnuya-novyy-god/

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