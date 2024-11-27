Школьник попал в реанимацию с подозрением на менингит в Караганде: врачи обратились к казахстанцам

В Караганде в реанимацию с подозрением на менингит попал школьник. В регионе фиксируют подъем заболеваемости опасной инфекцией, передает сайт телеканала КТК.

Как пояснила доктор медицинских наук Роза Бегайдарова, менингит поражает головной мозг.

"Поражение головного мозга, перенесенный менингит может закончиться выздоровлением, а может и различными осложнениями. Может развиться энцефалит различной формы, нарушения функций самого мозга, отставание, то есть это очень серьезные проблемы", - пояснила специалист.

У старшеклассника, который сейчас в реанимации, взяли анализы и отправили в лабораторию.

Менингит – сезонная инфекция, которая циркулирует, как правило, в холодное время года. В октябре менингит обнаружили в одном из детских садов. Сейчас эпидемиологи выясняют, откуда. Анализы взяли и у 219 контактных. Медики не исключают, что у некоторых менингит может проходить бессимптомно.

В последние годы в регионе фиксировали лишь единичные случаи заболевания. Подъем менингита наблюдали аж в 2019 году. А вот в этом есть уже шесть подтвержденных случаев.

Медики обращаются ко взрослым и просят ни в коем случае не заниматься самолечением, при первых же симптомах обращаться в больницу. Признаки инфекции схожи с простудой, но бывает, что на теле появляется сыпь.

"Головная боль сильная, которая усиливается при раздражителях – это звуковые раздражители, на свет. Причем головная боль сильная. Ребенок становится вялым. Повышается температура. И третий симптом – это рвота.

Оперативно обращаться за медицинской помощью, потому что только медицинское обследование, именно лабораторное, может подтвердить данное заболевание", – пояснила замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

Источник: КТК