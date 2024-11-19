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Новая вспышка кишечной палочки из-за моркови зафиксирована в США

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Морковь сложена в кастрюлю. Рядом на дощечке лежит нарезанная кружочками морковь
Морковь. Иллюстративное фото: Freepik

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что морковь брендов Nature's Promise, Wegmans и Trader Joe's отозвана из продажи из-за вспышки кишечной палочки, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Новая вспышка кишечной палочки уже привела к одному летальному исходу, 15 госпитализациям и 39 зарегистрированным случаям заболевания в 18 штатах. По данным CDC, вспышка связана с органической морковью, поставляемой компанией Grimmway Farms. Продукция больше не продается в магазинах, однако специалисты предупреждают, что она все еще может находиться у потребителей дома.

Стоит отметить, что в октябре в США произошла другая вспышка кишечной палочки, связанная с употреблением бургеров McDonald's. В результате этой вспышки в 14 штатах было зарегистрировано 104 случая заболевания, включая одну смерть и 34 госпитализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2189348-novaya-vspyshka-kishechnoy-palochki-iz-za-morkovi-zafiksirovana-v-ssha/

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