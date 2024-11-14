Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые: Заболеваемость диабетом в мире выросла за последние 30 лет

Опубликовано:

Глюкометр и капсулы с медикаментами
Глюкометр и капсулы с медикаментами. Иллюстративное фото: Pexels / Nataliya Vaitkevich

Согласно новому исследованию, более 800 млн человек во всем мире страдают диабетом, а заболеваемость существенно выросла в период с 1990 по 2022 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Глобальный анализ, опубликованный в журнале Lancet, показал, что уровень заболеваемости диабетом среди взрослых за этот период увеличился вдвое — с 7% до 14%, особенно в странах с низким и средним доходом. В целом, за последние три десятилетия количество людей с диабетом удвоилось, превысив 800 млн человек.

Это исследование стало первым глобальным анализом показателей заболеваемости и лечения диабета. Ученые из NCD-RisC, сотрудничая со Всемирной организацией здравоохранения, проанализировали данные более 140 млн взрослых из более чем тысячи исследований по всему миру. Применение статистических инструментов позволило точно сравнить уровень заболеваемости и лечения между регионами и странами.

Исследование также выявило значительное неравенство в сфере здравоохранения: более половины случаев диабета приходится на четыре страны — Индию, Китай, США и Пакистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2187282-uchenye-zabolevaemost-diabetom-v-mire-vyrosla-za-poslednie-30-let/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie