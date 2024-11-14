Ученые: Заболеваемость диабетом в мире выросла за последние 30 лет

Согласно новому исследованию, более 800 млн человек во всем мире страдают диабетом, а заболеваемость существенно выросла в период с 1990 по 2022 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Глобальный анализ, опубликованный в журнале Lancet, показал, что уровень заболеваемости диабетом среди взрослых за этот период увеличился вдвое — с 7% до 14%, особенно в странах с низким и средним доходом. В целом, за последние три десятилетия количество людей с диабетом удвоилось, превысив 800 млн человек.

Это исследование стало первым глобальным анализом показателей заболеваемости и лечения диабета. Ученые из NCD-RisC, сотрудничая со Всемирной организацией здравоохранения, проанализировали данные более 140 млн взрослых из более чем тысячи исследований по всему миру. Применение статистических инструментов позволило точно сравнить уровень заболеваемости и лечения между регионами и странами.

Исследование также выявило значительное неравенство в сфере здравоохранения: более половины случаев диабета приходится на четыре страны — Индию, Китай, США и Пакистан.