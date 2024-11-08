"Без лечения ребенок обречен": мальчику из Кокшетау требуется лечение от онкологии в Сеуле

2-летний Султан Мурат из Кокшетау страдает онкологией в столь раннем возрасте. Сейчас мальчик находится в Корее, где будет проходить лечение, но на это нужны большие средства, передает NUR.KZ.

Диагноз "эмбриональная карцинома яичка" мальчику поставили в августе этого года, разделив жизнь семьи на "до" и "после".

"В июне я заметила что одно яичко сына стало больше другого. Пошли к педиатру, сказали, это нормально, такое бывает. В июле оно стало еще больше, тогда мы решили пойти на прием к платному хирургу.

Врач сказал, что это водянка и нужно оперировать. Операцию назначили, но анализ крови выявил низкий гемоглобин. В результате отложили операцию на месяц, сказав пить железо. Через месяц гемоглобин упал еще ниже, начались сильные боли в паховой области. Опухоль увеличилась и стала сиреневого цвета", - говорит мама мальчика Зарина Макашева.

Зарина просила врачей не тянуть с операцией, так как ребенку с каждым днем становилось все хуже. С трудом, но операции удалось добиться. Однако результаты ее показали: у ребенка не водянка, как предполагалось раньше, а опухоль - возможно, злокачественная. Диагноз прозвучал как гром среди ясного дня. Султана перевели в Астану в "Центр материнства и детства", в отделение детской онкологии.

"Там сыну поставили диагноз: эмбриональная карцинома яичка. Сказали, что карцинома - один из самых агрессивных и злокачественных видов опухоли. Мы начали искать лучших врачей по онкологии и решили лететь в Сеул. Нельзя было терять ни минуты.

На данный момент мы находимся в Корее, проходим обследование, но, предварительно, сказали, что нужно пройти 4 курса высокодозной химии. И счет за лечение очень высок, но это единственный реальный шанс спасти ребенка. Самостоятельно нам не собрать 13 500 000 тенге в короткие сроки, а без лечения ребенок обречен. Помогите спасти моего сына", - заключила мама.

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